CCTV+：村落から都市の街角へ、衢州市が描く未来への道筋

「共に見る中国」浙江ツアーが歴史的な都市で初開催、農村生活と都市開発の融合を披露

北京、2025年8月15日 /PRNewswire/ -- 8月6日から7日にかけて、「共に見る中国（See China Together）」浙江ツアーの初回訪問地として参加者は衢州市を訪れました。ここから、都市部の街区と農村地域の双方において共同富裕の推進に取り組む同市の姿を探り、この古代集落の歴史的・文化的なルーツをたどり、中国の現代化が具体的な形を取りつつある事例を視察する旅が始まりました。

代表団には、スペイン、韓国、パキスタン、アイスランド、タイを含む11か国のジャーナリストに加え、CGTNから約70名の多言語対応の記者および編集者が参加しました。手にノートを持ち、肩にカメラを提げた彼らは、衢州市の独自の魅力と変革の勢いを捉えるために取材に出発しました。

衢州市での行程中、一行は開化県の金星村、根源鎮、ドーリットル空襲記念館、衢州古城文化観光区内の水亭門歴史文化街区、衢江港エリア、美高ショートドラマ・スーパーファクトリー、そして竜游県に所在する農業技術施設である浙江御老大農業科技を訪問しました。これらの訪問を通じて、衢州市の活力と進化するアイデンティティの多層的な姿が描き出されました。

（日本語リリース：クライアント提供）

