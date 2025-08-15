Dimensity、フラッグシップデバイスで市場シェアを拡大｜カウンターポイントリサーチ
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年8月15日】
主なポイント
・MediaTekのフラッグシップSoC（9300/9400）は、出荷台数と売上高の両方を大幅に増加させ、成長の大きな原動力となっています。
・MediaTekのフラッグシップSoC Dimensityの売上高は、2024年には倍増し20億ドルに達します。
・Dimensity 9400の出荷台数はOPPOとvivoが、Dimensity 9300の出荷台数はiQOO、OPPO、Redmi、vivoがそれぞれ大半を占めています。
・Dimensity 9400の販売により、MediaTekは中国におけるプレミアムSoC市場の約3分の1のシェアを獲得しました。
・Dimensity 9500は2025年後半に発売予定です。
【市場動向】
カウンターポイントリサーチの「グローバルスマートフォンSoC出荷・予測トラッカー（モデル別）」によりますと、MediaTekのDimensity 9000 SoCシリーズの出荷台数は、2023年の約1,100万台から2024年には前年比60％増の約1,800万台に達する見込みです。Counterpointでは、2025年にはDimensity 9000シリーズの出荷台数を約2,400万台と予測しています。MediaTekの主力SoC（9300/9400）は、出荷台数と売上高の両方を大幅に増加させ、成長の大きな原動力となっています。Dimensityの主力SoCの売上高は2024年に倍増し、20億ドルに達しました。Dimensity 9500は2025年後半に発売予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327400&id=bodyimage1】
Dimensity 9000シリーズの売上を牽引しているOEM
2025年見込みのDimensity 9000シリーズは中国ブランドをターゲットにしており、中国国内市場だけでなく、東南アジアなどの新興市場でも出荷を伸ばしています。OPPO、vivo、Redmiは、Dimensity 9000の出荷を牽引する上位3社のOEMです。主要モデルには、vivo X200 Pro、OPPO Find X8 Pro、OPPO Find X8、iQOO Neo 10 Pro、Redmi K80 Ultraなどがあります。Dimensity 9400ではOPPOとvivoが出荷の大部分を牽引し、Dimensity 9300ではiQOO、OPPO、Redmi、vivoが出荷の大部分を牽引しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327400&id=bodyimage2】
Dimensity 9000シリーズの売上を牽引している地域
Dimensity 9000シリーズにとって、中国は圧倒的に最も重要な市場です。Dimensity 9400の販売により、MediaTekは中国におけるプレミアムSoC市場の約3分の1のシェアを獲得しました。同社はインドと東南アジアでも成長を遂げています。Dimensityの成功の主な要因は、競争力のある価格設定、競合他社に比べて優れたバッテリー寿命と発熱特性、ターゲット市場でミリ波サポートが不要なこと、そして強力なAIおよびゲーム機能などです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327400&id=bodyimage3】
【最後に】
「すべてのチップが同じように作られているわけではない」という言葉は、半導体業界でよく聞かれますが、プレミアムスマートフォン市場においてもまさに当てはまります。プレミアム層は、収益、収益性、影響力、イノベーション、リーダーシップ、そして長期的な戦略的パートナーシップが全てです。Dimensity 9000 SoCシリーズは、MediaTekブランドを高め、Qualcomm Elite 8やApple AシリーズSoCと同等の競争力を実現します。チップセットベンダーやOEMにとって、プレミアム層製品の進化を追跡することは、成功のためにますます重要になっています。カウンターポイントリサーチでは、プレミアム層のSoC市場を綿密に監視し、OEMとチップセットベンダーの両方が市場の動向を理解できるようにしています。
主なポイント
・MediaTekのフラッグシップSoC（9300/9400）は、出荷台数と売上高の両方を大幅に増加させ、成長の大きな原動力となっています。
・MediaTekのフラッグシップSoC Dimensityの売上高は、2024年には倍増し20億ドルに達します。
・Dimensity 9400の出荷台数はOPPOとvivoが、Dimensity 9300の出荷台数はiQOO、OPPO、Redmi、vivoがそれぞれ大半を占めています。
・Dimensity 9400の販売により、MediaTekは中国におけるプレミアムSoC市場の約3分の1のシェアを獲得しました。
・Dimensity 9500は2025年後半に発売予定です。
【市場動向】
カウンターポイントリサーチの「グローバルスマートフォンSoC出荷・予測トラッカー（モデル別）」によりますと、MediaTekのDimensity 9000 SoCシリーズの出荷台数は、2023年の約1,100万台から2024年には前年比60％増の約1,800万台に達する見込みです。Counterpointでは、2025年にはDimensity 9000シリーズの出荷台数を約2,400万台と予測しています。MediaTekの主力SoC（9300/9400）は、出荷台数と売上高の両方を大幅に増加させ、成長の大きな原動力となっています。Dimensityの主力SoCの売上高は2024年に倍増し、20億ドルに達しました。Dimensity 9500は2025年後半に発売予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327400&id=bodyimage1】
Dimensity 9000シリーズの売上を牽引しているOEM
2025年見込みのDimensity 9000シリーズは中国ブランドをターゲットにしており、中国国内市場だけでなく、東南アジアなどの新興市場でも出荷を伸ばしています。OPPO、vivo、Redmiは、Dimensity 9000の出荷を牽引する上位3社のOEMです。主要モデルには、vivo X200 Pro、OPPO Find X8 Pro、OPPO Find X8、iQOO Neo 10 Pro、Redmi K80 Ultraなどがあります。Dimensity 9400ではOPPOとvivoが出荷の大部分を牽引し、Dimensity 9300ではiQOO、OPPO、Redmi、vivoが出荷の大部分を牽引しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327400&id=bodyimage2】
Dimensity 9000シリーズの売上を牽引している地域
Dimensity 9000シリーズにとって、中国は圧倒的に最も重要な市場です。Dimensity 9400の販売により、MediaTekは中国におけるプレミアムSoC市場の約3分の1のシェアを獲得しました。同社はインドと東南アジアでも成長を遂げています。Dimensityの成功の主な要因は、競争力のある価格設定、競合他社に比べて優れたバッテリー寿命と発熱特性、ターゲット市場でミリ波サポートが不要なこと、そして強力なAIおよびゲーム機能などです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327400&id=bodyimage3】
【最後に】
「すべてのチップが同じように作られているわけではない」という言葉は、半導体業界でよく聞かれますが、プレミアムスマートフォン市場においてもまさに当てはまります。プレミアム層は、収益、収益性、影響力、イノベーション、リーダーシップ、そして長期的な戦略的パートナーシップが全てです。Dimensity 9000 SoCシリーズは、MediaTekブランドを高め、Qualcomm Elite 8やApple AシリーズSoCと同等の競争力を実現します。チップセットベンダーやOEMにとって、プレミアム層製品の進化を追跡することは、成功のためにますます重要になっています。カウンターポイントリサーチでは、プレミアム層のSoC市場を綿密に監視し、OEMとチップセットベンダーの両方が市場の動向を理解できるようにしています。