StreamFab for Android 最新アップデート公開！スマホでYouTube、M6+、TVer、Pornhub動画をいつでも保存
モバイル端末でお気に入りの動画を直接保存できる StreamFab for Android が、さらにパワーアップしました。
今回の大型アップデートでは、新たに4つの専用ダウンロードモジュールが追加され、より幅広い動画サイトに対応。外出先でも、通勤中でも、Wi-Fiのない場所でも、事前に保存した動画を通信量を気にせず視聴できます。
StreamFab for Android は、パソコンを介さずにスマートフォンやタブレットへ直接保存できるため、操作が簡単で初心者にもおすすめです。さらに、高画質・高音質での保存に対応しており、映像作品や音楽動画もオリジナルに近いクオリティで楽しめます。
【新モジュール一覧】
1. YouTubeダウンローダー for Android
YouTubeおよび1000以上の非暗号化M3U8サイトから、最大8K解像度で動画をダウンロード
長時間の映画やライブ配信もスムーズに保存可能
お気に入りのプレイリストやチャンネル動画をまとめて取得できるバッチダウンロード機能付き
2. M6 Plusダウンローダー for Android
M6+動画を最大1080pの高画質で保存
AAC2.0音声対応で、クリアなサウンドをそのまま再現
番組やドラマを見逃しても、後からゆっくり視聴可能
3. TVerダウンローダー for Android
TVerの配信動画を最大1080p解像度＆AAC2.0音声付きで保存
放送終了後の期間限定配信もオフラインでいつでも視聴可能
好きな番組を外出先でも楽しめる便利な機能
4. Pornhubダウンローダー for Android
最大1080p / 4K解像度で動画を保存可能
AAC2.0音声付きで臨場感あふれる視聴体験
プライベート再生にも対応し、安全に保管
なぜStreamFab for Androidなのか？
● 完全オフライン視聴：ダウンロード後はインターネット接続不要
● 高画質＆高音質：映像は最大8K、音声はAAC2.0や320kbps MP3で保存
● 操作が簡単：アプリを開いてURLを貼り付けるだけ
● 幅広い対応サイト：YouTubeやTVerなどの人気サービスから、海外の動画プラットフォームまでカバー
【公式サイト】https://streamfab.jp/streamfab-for-android.htm
StreamFab サポートチーム
Email：support@streamfab.jp
公式サイト：https://streamfab.jp
お問い合わせフォーム：https://streamfab.jp/contact.htm
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327392&id=bodyimage1】
配信元企業：日進斗金合同会社
