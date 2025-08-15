最新のStreamFab YouTube ダウンローダー、さらにパワーアップ！
より快適な動画ダウンロードと対応サイト拡大で、視聴体験が一新！
新機能と改善点をぜひチェックしてください。
1. 対応サイトの拡大
新たに 10Play、bTV Plus、mir24 tv、PlayerFM、The HighWire、UN WebTV など、人気の動画・音声配信サイトからのダウンロードに対応しました。
2. ダウンロード体験の改善
A&E、9GAG、Bandcamp、BiliBili、MLB.TV、Patreon、YouTube、Bitchute、prima+、JioSaavn、Nebula、Niconico、Prcarto、Playsuisse、Weverse などのサイトで、より安定かつ高速なダウンロードが可能になりました。
3. 不具合修正
Rai PlaySound、SoundCloud、Vimeo、YouTube からの動画解析やダウンロードに失敗する問題を修正しました。
4. 安定性の向上
全体的な処理性能を強化し、よりスムーズで安定したダウンロード体験を提供します。
StreamFab YouTube ダウンローダープロ版主な機能！
1.YouTube、Facebook、その他 1000+ サイトから最大8K解像度で動画をダウンロード
2.MP4 / MKV 高画質保存対応
3.最大320kbpsでMP3音声を抽出
4.一括高速ダウンロードで時間短縮
5.複数音声トラックの選択で自由な視聴スタイルを実現
【今すぐ試す！無期限版は期間限定40%OFF！】詳しくはこちら：https://streamfab.jp/youtube-video-downloader.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
