お盆休み限定セール！AI動画編集ソフト『HitPaw Edimakor』期間限定20％OFFキャンペーン
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327390&id=bodyimage1】
夏の思い出を鮮やかに
今年の夏も、旅行や花火大会、夏祭りなど、たくさんの思い出ができたのではないでしょうか。
そんな大切な瞬間を、もっと鮮やかに、もっと魅力的に残すために、
動画編集ソフト『HitPaw Edimakor』では期間限定20％OFFキャンペーンを実施します。
今すぐ購入はこちら-https://reurl.cc/koyERq
初心者でも簡単に使える人気機能
『HitPaw Edimakor』は、初心者でも直感的に使える操作性が魅力です。
-自動字幕生成・テキスト読み上げ：動画に簡単に字幕やナレーションを追加
-背景削除・テンプレート編集：手軽にプロ並みの仕上がり
最新アップデートで新しい表現も
さらに最新アップデートでは、AIダンス生成やAI音楽生成など、新しいクリエイティブ表現が可能になりました。
これにより、『HitPaw Edimakor』は、画像・動画・音声の生成と編集を一体化した統合型動画編集ツールへと進化しています。
無料素材で編集もスムーズ
夏の旅行や花火、祭りの映像を、より個性的で楽しい動画に仕上げるため、花火や旅行などの夏素材も無料配布中。
豊富な素材を活用すれば、編集作業もスムーズで、夏の思い出を魅力的に残すことができます。
今だけのチャンス
先日の周年記念セールを逃してしまった方も、今回は見逃せません。
キャンペーンは2025年9月1日（月）まで。
人気プランは20％OFFに加え、夏素材も無料配布中です。
この機会に、夏の思い出をより魅力的に動画で残しましょう。
今すぐ購入はこちら-https://reurl.cc/koyERq
配信元企業：HITPAW CO.,LIMITED
夏の思い出を鮮やかに
今年の夏も、旅行や花火大会、夏祭りなど、たくさんの思い出ができたのではないでしょうか。
そんな大切な瞬間を、もっと鮮やかに、もっと魅力的に残すために、
動画編集ソフト『HitPaw Edimakor』では期間限定20％OFFキャンペーンを実施します。
今すぐ購入はこちら-https://reurl.cc/koyERq
初心者でも簡単に使える人気機能
『HitPaw Edimakor』は、初心者でも直感的に使える操作性が魅力です。
-自動字幕生成・テキスト読み上げ：動画に簡単に字幕やナレーションを追加
-背景削除・テンプレート編集：手軽にプロ並みの仕上がり
最新アップデートで新しい表現も
さらに最新アップデートでは、AIダンス生成やAI音楽生成など、新しいクリエイティブ表現が可能になりました。
これにより、『HitPaw Edimakor』は、画像・動画・音声の生成と編集を一体化した統合型動画編集ツールへと進化しています。
無料素材で編集もスムーズ
夏の旅行や花火、祭りの映像を、より個性的で楽しい動画に仕上げるため、花火や旅行などの夏素材も無料配布中。
豊富な素材を活用すれば、編集作業もスムーズで、夏の思い出を魅力的に残すことができます。
今だけのチャンス
先日の周年記念セールを逃してしまった方も、今回は見逃せません。
キャンペーンは2025年9月1日（月）まで。
人気プランは20％OFFに加え、夏素材も無料配布中です。
この機会に、夏の思い出をより魅力的に動画で残しましょう。
今すぐ購入はこちら-https://reurl.cc/koyERq
配信元企業：HITPAW CO.,LIMITED
プレスリリース詳細へ