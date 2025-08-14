「この夏、氷が変わる！」純チタン製“溶けない氷”で、一口目のうまさがずっと続く。Makuakeにて日本初公開！

GENSEI

Makuakeにて先行販売中！

https://www.makuake.com/project/gracia-titanium-ice/

■ 氷が溶けない！？飲み物を最後まで美味しく保つ「グラシア・チタンアイス」

99.7％以上の純チタンを使用した「グラシア・チタンアイス」は、軽くて丈夫、錆びにくく、金属臭もほとんどありません。冷凍して繰り返し使えるエコなアイテムで、氷のように溶けることがないため、飲み物を薄めずに冷たいままキープします。

■ “最初の一口”の感動を、最後の一滴まで

暑い季節、せっかくの飲み物も、氷が溶けて薄くなってしまっては台無しです。グラシア・チタンアイスなら、冷たさはそのままに、風味を損なわず最初の美味しさを持続します。艶やかに輝くチタンがグラスの中で反射し視覚でも楽しませてくれます。

■ 職人が仕上げた“見せたくなる氷”

本製品は、職人の手により一つひとつ丁寧に磨き上げられた球体のチタンアイスです。まるで宝石のような光沢で、ドリンクタイムに華やかさと特別感を添えます。冷却性能と美しさを両立した、ギフトにも最適な逸品です。

■ 輝きと冷たさを添える大人の一杯

深い琥珀色のウイスキーに沈む宝石のような光沢を放つチタンアイスです。美しく磨き上げられた球体が、静かにグラスの中で輝きながら、飲み物の温度をしっかりとキープし味を薄めることなく、最初のひと口の感動を最後の一滴まで持続させます。大人の時間を格上げする、至高の冷却ツールです。

■純チタンならではのメリット

航空機や医療機器にも使われるほど信頼性の高い素材「チタン」。その中でも99.7%以上の純度を誇る高品質チタンを使用。嫌な金属臭もせず、飲み物本来の味わいを損なわない優れたパフォーマンスを実現しました。さらに、耐食性・耐水性にも優れているのでお手入れも簡単です。毎日のように使っても、変わらぬ美しさと冷たさを保ち続けます。

■GENSEIについて

私たちGENSEIは、「世界の優れたモノやアイデアを日本の皆さまへ届けること」を使命に掲げ、国内外のユニークで高品質な商品を発掘・企画・販売しております。 日々変化するライフスタイルやニーズに応えるべく、「本当に価値あるもの」「まだ知られていない魅力ある体験」に焦点を当て、皆様にご紹介いたします。

■公式サイト・Makuakeページリンク

SNS：https://www.instagram.com/gensei168(https://www.instagram.com/gensei168)

■本件に関するお問い合わせ先

企業名：GENSEI

Email：info@genseiproduct.com