大阪府、SBIホールディングス株式会社・株式会社CoinPostが企画するFinTechイベント「WebX FinTech EXPO」の後援に決定

株式会社CoinPost

一般社団法人WebX実行委員会が主催し、SBIホールディングス株式会社・株式会社CoinPostが企画を担当する「WebX FinTech EXPO powered by SBI Group」（以下、本カンファレンス）が、2025年8月22日（金）に大阪市内の特設会場にて開催されます。本カンファレンスの後援には、「大阪府」が加わることが決定しました。

▼大阪府について

大阪府は、大阪市とともに、「経済の血液」とも言われる金融機能の強化を図り、ポストコロナに向けた大阪・関西経済の再生に向けた新たな成長の柱とするため、独自の個性・機能を持つ国際金融都市の形成をめざしています。

昨今、社会経済全体のデジタル化が進む中、ブロックチェーン技術の活用を含め、金融のデジタル化が加速しています。『ブロックチェーン上で、暗号資産等のトークンを媒体として「価値の共創・保有・交換」を行う経済』であるWeb3は、国際金融都市実現に向けて取組む大阪にとって親和性が高いと考えられます。

国際金融都市OSAKA ポータルサイト： https://global-financial-city-osaka.jp/

国際金融都市OSAKA 公式X（旧Twitter）：https://x.com/fincity_osaka

国際金融都市OSAKA 公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/global-financial-city-osaka/

▼WebX FinTech EXPOとは

「WebX FinTech EXPO」は、FinTech分野に特化したカンファレンスであり、Web3技術を含む次世代金融技術に従事する企業、規制当局、メディア関係者が集まり、次世代の金融市場における技術革新や規制動向を議論する場です。

2025年8月22日（金）に大阪で開催されます。

開催日：2025年8月22日（金）10:00～20:00

開催場所：大阪市内（詳細は招待者に通知）

主催：一般社団法人WebX実行委員会

企画・運営：SBIホールディングス株式会社、株式会社CoinPost

招待者数：1,000名

公式サイト：https://2025.webx-asia.com/ja/osaka/

▼WebX FinTech EXPO開催の背景

日本市場は、Web3やFinTech分野の技術革新が急速に進んでおり、特に政府の規制改革や税制改正により、これらの分野は注目を集めています。WebX FinTech EXPOは、国内外の金融リーダーたちが集い、次世代金融技術や規制動向に関する重要な議論を行う場として位置づけられています。

▼団体概要

企画・運営

SBIホールディングス株式会社

日本におけるインターネット金融サービスのパイオニアとして、1999年に創業したSBIグループは、証券・銀行・保険事業を運営する「金融サービス事業」、様々な資産運用に関連するサービスを提供する「資産運用事業」、PE投資を含むベンチャーキャピタル投資を行う「PE投資事業」、暗号資産（仮想通貨）の交換・取引サービスを提供する「暗号資産事業」、バイオ・ヘルスケア＆メディカルインフォマティクス事業やWeb3関連、海外の新市場に関する事業を行う「次世代事業」をグローバルに展開するインターネット総合金融グループです。

代表者：北尾 吉孝

本社所在地：東京都港区六本木一丁目6番1号

公式サイト：https://www.sbigroup.co.jp/

株式会社CoinPost

2017年創業、暗号資産・Web3分野における日本最大手の専門メディアとして、業界の最新動向やニュース配信、市場分析、技術的な解説記事、企業経営陣への独占取材・インタビューなど、多角的で質の高い情報を継続的に発信しています。

2023年以降は、アジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX」の企画・運営を手がけ、政府関係者の登壇や国内外の業界関係者が集う場を提供することで、日本のWeb3業界の健全な発展とグローバルな情報交流・ネットワーク構築に積極的に貢献しております。

代表者：各務 貴仁

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-2-5 Cocoro Kanda Bldg 5階

公式サイト：https://coinpost.jp/

主催

一般社団法人WebX実行委員会

一般社団法人WebX実行委員会は、Web3領域における最新技術やビジネストレンドの発信を目的とした「WebX」カンファレンスを主催する団体です。国内外の業界関係者をつなぐ場を創出し、技術革新とエコシステムの発展に貢献しています。

代表者：青木 誠泰

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-2-5 Cocoro Kanda Bldg 5階

公式サイト：https://webx-asia.com/ja/