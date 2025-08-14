2025年12月期第2四半期決算を発表

地主株式会社

当社は、2025年12月期第2四半期決算を発表いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1．業績ハイライト

2025年12月期第2四半期は、売上高39,816百万円（前期比▲5,112百万円）、営業利益4,057百万円（同▲2,905百万円）、当期純利益2,780百万円（同▲2,461百万円）となりました。売却額の減少と、第1四半期に計上済の利益率の低い案件の売却により、前期比で減収減益となりましたが、期初想定通りに進捗しています。

2025年12月期は、主に下期に利益を計上する計画であり、当期純利益6,100百万円予想を上回る、過去最高益を目指します。

貸借対照表については、総資産は115,400百万円となり、前期末と同水準となりました。販売用不動産残高は63,883百万円と、前期末から6,787百万円減少しましたが、足元では仕入を加速しており、更なる積み上げを目指します。

2．仕入の進捗

2025年12月期第2四半期の仕入（契約ベース）は28,500百万円（前期比▲1,300百万円）となりました。一方、足元の7月の仕入は41,400百万円となり、累計で70,000百万円に達し、今期の仕入目標である70,000百万円以上に到達しました。

当社は、2022年の社名変更を契機に、3つの成長戦略「テナント業種の多様化」「事業エリアの拡大」「土地のセール＆リースバック提案」を推進し、仕入の拡大を目指してきました。この3つの成長戦略に加え、東証改革や、投資家からの要請、建築費の上昇等の社会の変化が、仕入を加速する追い風となっています。

今後は、年間仕入額100,000百万円以上を目指し、更なる仕入の拡大に取り組みます。

＜2025年12月期第2四半期決算短信＞

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3252/tdnet/2676542/00.pdf

＜2025年12月期第2四半期決算説明資料＞

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3252/tdnet/2676310/00.pdf

＜2025年12月期第2四半期決算説明動画＞

https://youtu.be/Onp2ZZD3MBI

本プレスリリースの詳細等につきましては、当社HP ニュースリリース をご確認ください。

https://www.jinushi-jp.com/news/