ダーツグッズ専門店「ダーツハイブ」からDisney Collection DARTS GOODS 発売決定！

株式会社ハイブクリエーション

株式会社ハイブクリエーション（本社：宮城県仙台市 代表取締役 齋藤俊彦／セガサミーグループ）は、「ディズニー」のキャラクターたちがデザインされたダーツグッズを発売します。ダーツショップダーツハイブオンラインショップならびにダーツハイブ店舗等にて、2025年8月21日より予約受付を開始いたします（発売日：2025年8月28日(木)）

商品紹介ページ：https://www.dartshive.jp/html/page626.html

8月に発売される商品では、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「スティッチ」がオリジナルデザインで登場！

アイテムのご紹介

『ダーツライブカード』(全８種) 2,970円（税込）

『ダーツ用フライト』(全5種) 990円（税込）

『ダーツライブカード』には、「ダーツライブテーマ」、「ライブエフェクト」が付属！

ネットワーク対応ダーツマシン「ダーツライブ」シリーズで、「ダーツライブ2」「ダーツライブ3」のゲーム画面(静止画)をカスタマイズできます！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=f8vu6cfrbPA ]

Disney Collection series ＜ミッキー＆フレンズ＞"DARTSLIVE CARD" with LIVE EFFECT&DARTSLIVE THEME

予約開始： 2025年8月21日（木）

販売開始： 2024年8月28日（木）

発売元：ダーツグッズ専門店「ダーツハイブ」

オンラインショップ：https://www.dartshive.jp/

店舗：https://dartshive.com/shop.html

キャンペーン情報

ディズニーダーツグッズの発売を記念して、ダーツハイブオンラインショップ＆全国のダーツハイブ店舗で、対象のディズニーダーツグッズをご購入のお客様に”オリジナルクリアファイル”をプレゼント！

期間：2025年8月28日(木)～ノベルティが無くなり次第終了

オリジナルクリアファイルをプレゼント

キャンペーン詳細はこちら：https://www.dartshive.jp/html/page626.html

※クリアファイルのデザイン全2種類。デザインをお選び頂くことはできません。

※1会計(1注文)に対して、クリアファイル1枚のお渡しになります。

※本キャンペーンはクリアファイルが無くなり次第終了となります。

会社情報

ダーツハイブ

ダーツの総合商社、株式会社ハイブクリエーションが展開する「ダーツハイブ」。

オンラインショップ（https://www.dartshive.jp/）他、全国14店舗のダーツショップ、ダーツマシンの販売・レンタルを手掛けています。

- オンラインショップ：https://www.dartshive.jp/- ダーツハイブ店舗紹介：https://dartshive.com/- 公式X：https://twitter.com/DARTSHiVe