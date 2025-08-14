ダーツグッズ専門店「ダーツハイブ」からDisney Collection DARTS GOODS 発売決定！

写真拡大 (全4枚)

株式会社ハイブクリエーション


株式会社ハイブクリエーション（本社：宮城県仙台市　代表取締役　齋藤俊彦／セガサミーグループ）は、「ディズニー」のキャラクターたちがデザインされたダーツグッズを発売します。ダーツショップダーツハイブオンラインショップならびにダーツハイブ店舗等にて、2025年8月21日より予約受付を開始いたします（発売日：2025年8月28日(木)）



商品紹介ページ：https://www.dartshive.jp/html/page626.html



8月に発売される商品では、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「スティッチ」がオリジナルデザインで登場！



アイテムのご紹介







『ダーツライブカード』(全８種)　2,970円（税込）


『ダーツ用フライト』(全5種)　990円（税込）



『ダーツライブカード』には、「ダーツライブテーマ」、「ライブエフェクト」が付属！


ネットワーク対応ダーツマシン「ダーツライブ」シリーズで、「ダーツライブ2」「ダーツライブ3」のゲーム画面(静止画)をカスタマイズできます！



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=f8vu6cfrbPA ]

Disney Collection series ＜ミッキー＆フレンズ＞"DARTSLIVE CARD" with LIVE EFFECT&DARTSLIVE THEME




予約開始： 2025年8月21日（木）
販売開始： 2024年8月28日（木）



発売元：ダーツグッズ専門店「ダーツハイブ」
オンラインショップ：https://www.dartshive.jp/
店舗：https://dartshive.com/shop.html



キャンペーン情報


ディズニーダーツグッズの発売を記念して、ダーツハイブオンラインショップ＆全国のダーツハイブ店舗で、対象のディズニーダーツグッズをご購入のお客様に”オリジナルクリアファイル”をプレゼント！


期間：2025年8月28日(木)～ノベルティが無くなり次第終了




オリジナルクリアファイルをプレゼント


キャンペーン詳細はこちら：https://www.dartshive.jp/html/page626.html



※クリアファイルのデザイン全2種類。デザインをお選び頂くことはできません。


※1会計(1注文)に対して、クリアファイル1枚のお渡しになります。


※本キャンペーンはクリアファイルが無くなり次第終了となります。


会社情報


ダーツハイブ

ダーツの総合商社、株式会社ハイブクリエーションが展開する「ダーツハイブ」。


オンラインショップ（https://www.dartshive.jp/）他、全国14店舗のダーツショップ、ダーツマシンの販売・レンタルを手掛けています。



- オンラインショップ：https://www.dartshive.jp/
- ダーツハイブ店舗紹介：https://dartshive.com/
- 公式X：https://twitter.com/DARTSHiVe