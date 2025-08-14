ダーツグッズ専門店「ダーツハイブ」からDisney Collection DARTS GOODS 発売決定！
株式会社ハイブクリエーション（本社：宮城県仙台市 代表取締役 齋藤俊彦／セガサミーグループ）は、「ディズニー」のキャラクターたちがデザインされたダーツグッズを発売します。ダーツショップダーツハイブオンラインショップならびにダーツハイブ店舗等にて、2025年8月21日より予約受付を開始いたします（発売日：2025年8月28日(木)）
商品紹介ページ：https://www.dartshive.jp/html/page626.html
8月に発売される商品では、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「スティッチ」がオリジナルデザインで登場！
アイテムのご紹介
『ダーツライブカード』(全８種) 2,970円（税込）
『ダーツ用フライト』(全5種) 990円（税込）
『ダーツライブカード』には、「ダーツライブテーマ」、「ライブエフェクト」が付属！
ネットワーク対応ダーツマシン「ダーツライブ」シリーズで、「ダーツライブ2」「ダーツライブ3」のゲーム画面(静止画)をカスタマイズできます！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=f8vu6cfrbPA ]
Disney Collection series ＜ミッキー＆フレンズ＞"DARTSLIVE CARD" with LIVE EFFECT&DARTSLIVE THEME
予約開始： 2025年8月21日（木）
販売開始： 2024年8月28日（木）
発売元：ダーツグッズ専門店「ダーツハイブ」
オンラインショップ：https://www.dartshive.jp/
店舗：https://dartshive.com/shop.html
キャンペーン情報
ディズニーダーツグッズの発売を記念して、ダーツハイブオンラインショップ＆全国のダーツハイブ店舗で、対象のディズニーダーツグッズをご購入のお客様に”オリジナルクリアファイル”をプレゼント！
期間：2025年8月28日(木)～ノベルティが無くなり次第終了
オリジナルクリアファイルをプレゼント
キャンペーン詳細はこちら：https://www.dartshive.jp/html/page626.html
※クリアファイルのデザイン全2種類。デザインをお選び頂くことはできません。
※1会計(1注文)に対して、クリアファイル1枚のお渡しになります。
※本キャンペーンはクリアファイルが無くなり次第終了となります。
会社情報
ダーツハイブ
ダーツの総合商社、株式会社ハイブクリエーションが展開する「ダーツハイブ」。
オンラインショップ（https://www.dartshive.jp/）他、全国14店舗のダーツショップ、ダーツマシンの販売・レンタルを手掛けています。
- オンラインショップ：https://www.dartshive.jp/
- ダーツハイブ店舗紹介：https://dartshive.com/
- 公式X：https://twitter.com/DARTSHiVe