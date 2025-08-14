和心の和傘・和柄傘ブランド『北斎グラフィック』から、家紋をモダンに彩る、「天然竹16本長傘」が登場

株式会社和心

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンのもと、かんざしや和傘・和柄傘、箸等の和小物と、サウナ・スパグッズ専門店を全国で複数展開する株式会社和心（東京都渋谷区、代表取締役社長：森 智宏、東証グロース：9271）は、8月15日（金）より、自社で運営する『北斎グラフィック』店舗及びECサイト「The Ichi（座市）」にて新作、天然竹16本長傘「九曜巴」「丸に木瓜」「七つ酢漿草」の販売を開始します。

伝統とモダンが美しく調和した家紋シリーズから新作、天然竹16本長傘が登場。

格式ある日本の家紋から、『北斎グラフィック』ならではの感性で厳選。家紋と色彩の調和が、気品ある存在感とモダンな美しさを引き立てます。

持ち手には節の美しい天然竹を使用。曲げ加工で手に馴染むシルエットに仕上げた、粋で上質な一本です。骨組みには軽くてしなやかなグラスファイバー素材を使用、優れた耐久性は雨風でも安心してご使用いただけます。さらにUVカット機能を備え、晴れの日も雨の日も活躍する、実用性とデザイン性を兼ね備えた長傘です。

天然竹16本長傘 九曜巴-葡萄色/浅縹

九つの星を象徴する「九曜紋」、勾玉や弓具の鞆を由来とする「巴紋」を組み合わせた「九曜巴紋」。

剣豪・宮本武蔵が用いたとされる家紋をモダンに落とし込みました。

天然竹16本長傘 丸に木瓜-菫色/灰青

瓜の断面や鳥の巣をモチーフにしたとされる「丸に木瓜紋」。

五大紋の一つとされる格式高い家紋で、新撰組沖田総司の家紋とも知られます。

天然竹16本長傘 七つ酢漿草-女郎花/深藍色

踏まれても枯れない酢漿草の生命力にちなみ力強さの象徴とされた「七つ酢漿草紋」。

四国を統一した戦国武将・長宗我部元親の家紋を、粋にあしらいました。

商品概要

販売価格：6,490円（税込）

サイズ（約）親骨：60cm / 直径：100cm / 全長：84cm

生地：ポリエステル100% 骨組：グラスファイバー, 木材 手元：竹

『北斎グラフィック』について

『北斎グラフィック』は、日本伝統の和柄や、大柄なモチーフを大胆にデザインした傘ブランドです。いつの時代も新鮮で、世界中を魅了した先人「葛飾北斎」に倣い、傘をデザインしご提案し続けています。創作したデザインはすべて、普段使いの粋な長傘や折りたたみ傘、伝統的な和傘に落とし込み、店舗・ECサイトで販売しています。

HP：https://wargo.jp/collections/hokusai-graphic

X：https://x.com/hokusaigraphic/

Instagram：https://www.instagram.com/hokusaigraphic/

■株式会社和心について

日本文化を取り入れたライフスタイル提案を通じて、国内外の人々が日本に触れる機会の創出と、伝統文化・技術の継承の課題解決に寄与するべく、「北斎グラフィック」「かんざし屋wargo」「箸や万作」「かすう工房」「musumusu」の和小物やアクセサリー、浴衣、サウナ・スパグッズ等のオリジナルブランドの企画・デザイン・製造・販売やECサイト「The Ichi」の運営を中心に、他社製品のOEM事業や子会社の宿泊事業も含めて幅広く事業を展開しています。

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンを大切に、日本で育まれたモノやコトを日本国内に再提案するだけでなく、世界に発信していくことを目指しています。

会社概要

会 社 名： 株式会社和心

証券コード： 9271（東証グロース）

代 表 者： 代表取締役社長 森 智宏

設 立 年： 2003年2月

従 業 員 数： 147名（2024年12月時点）

資 本 金： 50,000,000円

事 業 内 容： 商品企画・デザイン・製造、店舗設計・運営、Webデザイン・ECサイト運営・コンサルティング事業

子 会 社： マイグレ株式会社

U R L ： https://www.wagokoro.co.jp/

ブランド情報：https://wargo.jp/blogs/shop-list/index