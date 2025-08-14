オークファン、中国発TikTok Shop分析ツール『Kalodata』の国内正規代理店に認定

株式会社オークファン

株式会社オークファン（本社：東京都品川区、代表取締役：武永修一）では、中国の高帆破浪科技（浙江）有限責任公司が提供するTikTok Shop分析ツール『Kalodata（カロデータ）』の国内正規代理店として、2025年8月より本商品の販売を開始いたしました。

Kalodataは、TikTok Shopにおける商品やクリエイター、動画、ライブ配信などの動向を多角的に分析できるツールです。クリエイターやセラーにとって、市場ニーズの把握や販売戦略の立案において実践的な情報を提供します。

Kalodataの主な機能と活用事例

- 商品分析全商品の売上ランキング、新商品の注目度、ポテンシャルの高いアイテムを可視化。”バズった”動画の視聴も可能で、成功したマーケティング戦略を分析できます。- クリエイター分析売上上位・急成長中・新人クリエイターなどを軸に、関連する商品、収益、投稿動画、人気コンテンツなどを詳細に把握できます。- カテゴリー分析商品カテゴリーごとの収益・成長率・競合状況を可視化し、今注目すべきブルーオーシャンや急成長分野の特定が可能です。- ショップ分析人気TikTok Shopアカウントの売上推移、取扱商品、連携クリエイターなどを一括把握。競合ショップの戦略研究にも活用できます。

さらに、ショート動画・ライブ配信の分析や、海外（アメリカ、イギリス、東南アジアなど）TikTok Shop市場のトレンドの抽出にも対応しています。

実際に海外では、Kalodataを導入したアパレル企業が、トレンド分析とクリエイターとのコラボレーションによりわずか6か月で700万ドルを売り上げたほか、健康食品ブランドが特定のサプリメントの市場ニーズを捉えて4か月で300万ドルを達成するなど、確かな成果を上げています。

【活用例】

- トレンド商品を素早く仕入れ、売れ筋ラインナップを強化- 自社と親和性の高いクリエイターとのコラボレーションを実現- 競合やベンチマークしている企業の売れ方を分析し、販売戦略に応用- 取扱商品の需要のピークを逃さず、最適な売り時を見極めて販売分析結果画面サンプル

【高帆破浪科技（浙江）有限責任公司 共同創業者 許旭暉氏より】

「このたび、日本の信頼あるパートナーであるオークファン社との協業を通じて、『Kalodata』を日本市場に展開できることを大変嬉しく思います。今後も、日本のセラー・クリエイターの皆さまにとって価値ある情報を提供し、TikTok Shopでのビジネス成功を支援してまいります。アジアを中心に培ってきたデータ分析の知見を活かし、日本市場の成長にも貢献していきたいと考えています。」

全機能を7日間無料で体験

Kalodataは、初めての方でも安心してご利用いただけるよう、登録から7日間はすべての機能を無料でお使いいただけます。期間終了後も、「Kalodata×オークファン特別価格」にて、3つの料金プランをご用意しています。

1. スタータープラン ：\ 8,499 /月 ＋ aucfan特別クーポン10%OFF

2. プロプラン ：\16,999 /月 ＋ aucfan特別クーポン10%OFF

3. エンタープライズプラン ：\71,999 /月 ＋ aucfan特別クーポン10%OFF

【資料請求・無料トライアルについて】 https://go.aucfan.com/kalodata/request(https://go.aucfan.com/kalodata/request)

オークファングループについて

オークファングループは、社会の様々な「RE」を統合した唯一無二の流通インフラを構築する「RE-INFRA COMPANY」として、国内で300兆円規模、海外を含めると数千兆円規模と推定されるBtoB取引市場において、新たな仕組みやサービスの創出に取り組んでおります。

特に、巨大なポテンシャルを持つ海外市場を重要な戦略エリアと位置づけ、グローバルな視点での事業展開を加速させています。中国をはじめとする商品供給力を強みに、ライブコマース事業にも取り組んでいます。

オークファングループは、国内外における事業基盤をさらに強化し、BtoB取引市場のリーディングカンパニーを目指してまいります。

【海外BtoBへの展開】

会社概要

会社名 ： 株式会社オークファン

代表者 ： 代表取締役 武永 修一

設立 ： 2007年6月

資本金 ： 9億7,368万円 (2024年9月末現在)

従業員 ： 186名 (2024年9月末現在 ※連結)

所在地 ： 〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

コーポレートサイト：https://aucfan.co.jp/