堀江貴文 演歌楽曲「キャバクラ人生」をアンジュール東京で初披露！ホリエモンwith林尚弘 Special Night＠アンジュール東京イベントレポート

株式会社カイザーエンタープライズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：古寺 眞佐史）が展開している高級キャバクラ「club UNJOUR TOKYO（アンジュールトウキョウ）」にて、堀江貴文さん演歌リリース第2弾「キャバクラ人生」発売を記念して、新曲を初披露したイベント『ホリエモンwith林尚弘 Special Night＠アンジュール東京』を開催しました。

■堀江貴文さん、林尚弘さんが新曲「キャバクラ人生」を含む3曲を熱唱

本イベントでは、堀江貴文さん、林尚弘さんのお二人が新曲「キャバクラ人生」の初披露を含む３曲を歌唱しました。堀江さんは、この曲のサビの部分の歌詞である「ロマネ開けて 次はマグロ解体ショー」は林さんのキャバクラでの体験談と暴露し、会場が盛り上がりました。2曲目には「シャンパンタワーの歌（ゾス飲み）」を披露。お客様の席を回り、「飲め飲め」コールで会場の熱気が高まりました。最後に1st シングルである「チョメチョメ」を披露し、拍手や歓声と共に会場の盛り上がりは最高潮に達しました。

また、堀江貴文さんと林尚弘さんがお客様への接客を行い、特別シャンパンメニューを入れていただいたお客様には記念撮影や、お客様のためだけに歌唱するサービスを行い、間近で見る歌唱にお客様は大いに盛り上がりました。

本イベントに参加したアンジュール東京在籍キャスト・えれなさんは「初対面とは思えないほど、親しみやすかった」と人間性の良さを実感したと話し、アンジュール東京在籍キャスト・くるみさんは、「お二人自ら、フロアを盛り上げてくれました！」と会場を巻き込む力に圧倒されたと興奮していました。

アンジュール東京在籍キャスト・えれなさんアンジュール東京在籍キャスト・くるみさん

■楽曲情報について

実業家であり、タレントの堀江貴文（通称：ホリエモン）の演歌リリース第2弾！キャバクラ！シャンパン！魂のコール！衝撃の演歌シングル第2弾となる『キャバクラ人生』は夜の歓楽街を舞台に、身も心もお財布も注ぎ込む情熱的であり哀愁もある歌謡曲作品。今回は武田塾の創業者であり、YouTubeチャンネル「令和の虎」への出演でも知られる実業家の林 尚弘氏とのデュエット曲。所謂「コール」風なフレーズも交えてのご機嫌な内容に。両A面となる今作は同じく林 尚弘氏とのデュエットで「シャンパンコールの歌(ゾス飲み)」を収録。 こちらも新たな乾杯ソングとして盛り上がりを演出するのに最適なパーティーソングに。

【商品情報】

ホリエモン with 林 尚弘 『キャバクラ人生／シャンパンコールの歌(ゾス飲み)』

品番：COCA-18308

価格：\1,500（税込）

2025.8.20 Release.

【収録内容】

M1 .キャバクラ人生

作詞・曲：オーイシカズヒーロー／編曲：大野 ヒロ

歌：ホリエモン with 林 尚弘

コール：ケイティ・イェーガー

M2. シャンパンコールの歌(ゾス飲み)

作詞・曲：オーイシカズヒーロー／編曲：大野 ヒロ

歌：ホリエモン with 林 尚弘

コール：ゾス山本 & ケイティ・イェーガー

コーラス：井上せら & チョメ太郎

M3.チョメチョメ -イチャイチャver- (TI.A.SU Remix)

作詩：小林 元／作曲：オーイシカズヒーロー／編曲：大野ヒロ、TI.A.SU×VESSEL LIFE MUSIC

■企業情報

株式会社カイザーエンタープライズは、関西を拠点に高級キャバクラ「UNJOUR（アンジュール）」を中心としたナイトレジャー事業を展開する企業です。ラグジュアリーな空間と高水準の接客で業界内外から高い評価を受けており、著名人や実業家の利用も多いことで知られています。2025年には東京・六本木に「club UNJOUR TOKYO」を出店し、全国展開を本格化させます。

法人名 ： 株式会社カイザーエンタープライズ

代表者 ： 代表取締役社長 古寺 眞佐史

本社所在地 ： 大阪市中央区久太郎町4丁目2番15号 星和CITYB.L.D御堂 5F

設立 ： 2012年11月8日

URL ： https://www.kaiserenterprise.co.jp/about/