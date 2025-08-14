SURF MusicにCMOとしてアイゼンバーグやワーナー・ミュージックのグローバルマーケティングを手がけたデイビッド・ロバートンが就任

「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、世界中の音楽クリエイターやレーベルなどのバイヤーが未発表楽曲を共有し、新たな才能の発掘とクリエイターの収益化を促進するデジタルマーケットプレイスの「SURF Music」に、CMOとしてデイビッド・ロバートンを迎えたことを発表いたします。



ロバートンは、音楽・テクノロジー・ゲーム分野を横断するグローバルマーケティングストラテジストで、今回の参加を通して、SURF MusicのAIを活用したグローバル展開を促進していきます。



これまでにロバートンは、David Bowie、Madonna、REMをはじめとする世界的アーティストに加え、Intel、Turtle Beach、Nokia、Warner Music、EMIなどの企業において、音楽・テクノロジー・ゲームの各領域を横断したブランド戦略とマーケティング施策を主導してきました。ayzenberg在籍時にはIntelのヨーロッパ向けインフルエンサープログラムを率い、Turtle Beachでは国際マーケティング担当VPとして、Call of Duty、FIFA、Star Warsとのグローバルコラボレーションキャンペーンも手がけています。



また、Nokia在籍時にはDavid Bowieと共に音楽配信プラットフォーム「Music Recommenders」を共同開発し、関連技術の特許も取得。ソーシャルメディア、インフルエンサー、クリエイターエコノミーの先駆的存在として、音楽とテクノロジーの融合領域をリードしてきたスペシャリストです。さらに、Certified SCRUM Product Ownerの資格を有し、オックスフォード大学でMBAを取得しています。




SURF Music・CEO小堀ケネスコメント


SURF Musicは、音楽ファンとアーティストを繋ぐ新しい音楽体験の場を創出するプラットフォームとして、グローバル展開をさらに推し進めるプロダクト＆ブランド戦略を展開していきます。資金調達とロバートソンの就任により、世界水準のマーケティングとブランド構築により一層取り組んでいきます。



SURF Musicの提供するサービス


SURF Musicは「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、音楽クリエイターとレーベルなどのバイヤーをつなぐデジタルマーケットプレイス。2023年3月にグローバルローンチを果たし、現在約4.1万人のユーザーが登録。未発表デモ音源の共有や、楽曲リクエスト「コンペ情報」を通じた効率的なマッチングを実現しています。


AIが自動付与する楽曲タグや「マジックサーチ機能」により、求める楽曲を簡単に発見可能。また「SURF Sessions」では、クリエイター間のデータ共有やコミュニケーションをスムーズに行えます。すべての取引収益は100%クリエイターに還元。詳細はこちら(https://discover.surf/ja/creators)。









SURF Music 会社概要


会社名：SURF MUSIC株式会社


設立：2019年


CEO：小堀ケネス


Webサイト：https://discover.surf/ja


Instagram：https://www.instagram.com/discover.surf/


Facebook：https://www.facebook.com/discover.surf


LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/surfmusic/


X (Twitter)：https://twitter.com/discover_surf