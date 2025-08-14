【Hubble調査レポート】8割以上が生成AIに期待、法務・事業部門で活用傾向に違いも～法務・事業部門231名に聞いた「契約書業務における生成AI活用の実態」～

株式会社Hubble

契約業務・管理クラウドサービス「Hubble（ハブル）」を提供する株式会社Hubble（本社：東京都渋谷区、CEO：早川 晋平、CTO：藤井 克也、CLO：酒井 智也）は、2025年6月、自社サービスの既存顧客企業に対し「契約書業務における生成AI（LLM）の活用実態」に関する調査を実施しました。

1. 調査結果サマリ

- 法務・事業部門ともに、生成AIへの期待は8割以上（法務部門：94.8％、事業部門：88.9％）- 利用経験あり：法務部門71.8%、事業部門26.1%- よく使われている生成AIは「ChatGPT」が最多（法務部門：69.6%、事業部門：72.5%）- 利用領域は法務部門においては「法的リサーチ」「メール・社内文書の下書き」「法律相談前の事前情報収集」、事業部門では「契約書のドラフト作成」「契約書の要約やポイント整理」「一般的な観点からのリスクチェック・論点指摘」が上位。- 活用の障壁として両部門とも、「誤情報（ハルシネーション）」「セキュリティ・情報漏洩」との回答が多く見られた。また、「社内ルールが整備されていない」「使いこなせるか不安」も比較的多く挙げられた。

2. 調査結果詳細

【1】生成AIに対する期待：8割以上が活用に前向き

契約業務において生成AIに対する期待を問う設問では、「とても期待している」「ある程度期待している」との回答が、法務部門94.8%、事業部門88.9%となりました。

【2】生成AIの業務利用経験（法務部門／事業部門）

「法務業務で生成AIを利用したことがあるか（法務部門）」「契約書に関する業務で利用したことがあるか（事業部門）」との設問に対し、「利用したことがある」と回答したのは、法務部門71.8%、事業部門26.1%でした。

【3】よく使われる生成AI：ChatGPTが最多

利用している生成AIツールについては、「ChatGPT」が最多で、法務部門69.6%、事業部門72.5%でした。次いで、法務部門では「Copilot」、事業部門では「Gemini（旧Bard）」が多く利用されていることが明らかになりました。

【4】生成AIの活用領域：要約・ドラフト作成・リスクチェックなど

具体的な活用領域として、法務部門では「法的リサーチ」「メール・社内文書の下書き」「法律相談前の事前情報収集」、事業部門では「契約書のドラフト作成」「契約書の要約やポイント整理」「一般的な観点からのリスクチェック・論点指摘」などが確認されました。

【5】導入時の懸念点：誤情報、セキュリティ、ルール未整備

活用にあたっての主な懸念として、両部門共通で「誤情報（ハルシネーション）」「セキュリティ・情報漏洩」に関する回答が多く挙げられました。さらに、「社内ルールが整備されていない」「使いこなせるか不安」などの回答も寄せられました。

3. 調査概要

- 実施主体 ：株式会社Hubble- 実施時期 ：2025年6月- 回答者数 ：231名（法務部門：78名、事業部門：153名）- 調査方法 ：Googleフォームによるオンラインアンケート- 対象者 ：自社サービスの既存顧客企業の担当者- 対象者属性：従業員規模・業種・職位別など

◆「Hubble（ハブル）」とは

人とAI、法務と事業部門の協業性を向上させ、契約業務基盤の構築と定着を支援するクラウドサービスです。継続率は99％で、上場企業を中心に多くの企業に長くご利用いただいています。契約書の審査依頼から作成、検討過程や締結済契約書の管理まで、AIを活用しながら一気通貫でご利用いただけます。

また、コミュニケーションツールや電子契約システム等とのAPI連携も充実しており、既存ツールとの併用も可能です。

業界初の「カスタム項目AI自動入力」機能（自社調べ）を搭載し、契約書管理に必須の主要9項目に加え、自社独自で管理したい項目も業界・業種を問わず自由に設定・運用いただけます。改正電子帳簿保存法にも完全対応（JIIMA認証取得）しており、更新期限の自動通知、柔軟な権限設定、紙と電子の契約書を横断して検索できる機能なども備え、セキュアで網羅性の高い契約データベースを構築することができます。

・サービスサイト：https://hubble-docs.com

◆「Contract Flow Agent（コントラクト・フロー・エージェント）」とは

契約業務における進行や意思決定の支援に特化した、契約AIエージェントです。Hubble上で行われる、契約書の起案・レビュー・承認・更新といった一連の契約業務フローにおいて、過去の業務履歴や社内ルール、判断基準をもとに「次に取るべきアクション」を提示し、業務を前に進めるための支援を行います。

従来からある、単なる文書チェックを行うAIとは異なり、「Contract Flow Agent」は契約実務の文脈を理解し、担当者の迷いをなくす“伴走者”として機能します。属人的な判断や手戻りの削減を通じて、契約業務を進め、法務と事業部門の協業を強力に後押しします。

・CFA特設ページ：https://lp.hubble-docs.com/ContractFlowAgent

◆株式会社Hubble

株式会社Hubbleは、「手触りのある課題をテクノロジーによって解決し、働く人の個性や創造力が発揮される未来を創出する。」をパーパスに掲げ、以下のサービスを提供・運営しています。

- 契約業務・管理クラウドサービス「Hubble（ハブル）」https://hubble-docs.com- 締結済契約書を入れるだけでAIが契約データベースを構築するクラウドサービス「Hubble mini（ハブル ミニ）」https://hubble-docs.com/lp/Hubble-mini/- NDAの統一規格化を目指すコンソーシアム型のNDA締結プラットフォーム「OneNDA（ワンエヌディーエー）」https://one-contract.com/- 法務の生産性を高めるメディア「Legal Ops Lab（リーガルオプスラボ）」https://hubble-docs.com/legal-ops-lab/

Hubbleシリーズは、上場企業からベンチャー企業まで、業界・業種問わず600社以上にご利用いただいております（2025年8月時点）。

所在地 ： 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2丁目7-3 いちご恵比寿西ビル5階

取締役 ： 早川 晋平（CEO） / 藤井 克也（CTO） / 酒井 智也（CLO弁護士）

会社概要 ： https://hubble-docs.com/about