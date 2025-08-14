花王『クリアクリーン　とろみ液』新発売

花王株式会社

花王株式会社のオーラルケアブランド「クリアクリーン」は、従来洗口液の約5.2倍*1、歯と歯ぐきに密着し、歯石・口臭の原因までふやかして*2 落としやすくする『クリアクリーン とろみ液』を、2025年8月30日（土）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ（一部店舗を除く）、およびマツキヨココカラオンラインストアで限定販売いたします。

*1 薬用クリアクリーン洗口液Aeと比較して

*2 ハミガキ使用時は歯垢に浸透・分散。洗口液使用時は汚れに浸透・分散

■発売の背景

昨今、生活者の歯や口の健康への意識は高まっており、歯科検診の受診率は20年前と比べて約2倍以上まで向上しています（2024年 花王調べ 20～69歳男女 N＝1,983）。しかし、花王が実施した「全国歯磨き本音調査」によると、“正しい歯磨きができている”と答えた人はわずか1割にとどまり、“丁寧に歯磨きをしたいが、毎日実践するのは難しい”という回答は約7割にのぼりました（2024年 花王調べ 20～69歳男女 N＝10,000）。歯科検診を受診し、“正しい磨き方”の指導を受けているにもかかわらず、実際には日常生活で実践できていない生活者が多く、歯の健康に関して、意識と実態に大きな乖離がみられます。

特に「歯石」に着目してみると、歯科検診時に歯石除去を受ける人は約9割にのぼり、また、歯石の原因にもなる「磨き残し*3」を歯科医から指摘を受けたことがある人は5割を超えています（2023年 花王調べ 20～69歳女性 N=821）。生活者は、「丁寧に磨きたい」という意識を持ちながらも、一方で「できることなら歯磨きは簡単に済ませたい」という本音を抱えており、毎日の歯磨きを面倒に感じつつも不満を抱いている人が多く存在しています（2024年 花王調べ 20～69歳男女 N＝10,000）。

そこで、「クリアクリーン」は、歯石・口臭の原因をふやかして落としやすくする『クリアクリーン とろみ液』を発売します。本商品は、お口のすみずみに行きわたるだけでなく、従来の洗口液と比べ約5.2倍*1 歯と歯ぐきにしっかり密着し、歯石や口臭の原因となる歯垢・汚れに浸透・分散します。*2

さらに、「直接お口に注げるダイレクトノズル式」や「ハミガキとしても洗口液としても使える2WAY仕様」など、使いやすさにもこだわりました。手軽に使える設計で、歯磨きの手間を減らすことをめざします。

「クリアクリーン」は、健康な歯を保つために、むし歯を防ぐシリーズです。一生モノである永久歯がいつまでも「むし歯のない強い歯」であり続けられるように、今後も生活者のオーラルケアをサポートしてまいります。

*3 ブラッシングで落としきれなかった歯垢のこと

■商品概要

【商品名／内容量／価格】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1715_1_3fbc5982a4890e1cc89d0667d345cf19.jpg?v=202508150255 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません。

【商品特長】

洗口液の約5.2倍*1 密着するとろみ液が、お口すみずみ行きわたり、歯石・口臭の原因までふやかして*2 落としやすく。

- 爽快感あるフレッシュミントの香味- ハミガキとしても洗口液としても使える便利な２WAY仕様- 直接注げるダイレクトノズル式

【ご使用方法】

１.キャップを開けて、ノズルを引き上げる。

２.ノズルを近付け、ボトルを傾け軽く押す。適量10ml（約3秒押す）を舌の上に注ぐ。

３.お口に含み、20～30秒ほどクチュクチュしてから吐き出し、

- ブラッシングして、ハミガキとして使ってもOK［歯石の沈着を防ぐ、歯を白くする］- すすぎ無しで、洗口液として使ってもOK［口臭を防ぐ、口中を浄化する］

使用後、口を水ですすぐ必要はありませんが、気になる場合はすすいでください。

４.使用後はキャップをしっかり閉める。（同時に中のノズルも閉まる）

■発売日／地域・取扱店

2025年８月30日／全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ（一部店舗を除く）、およびマツキヨココカラオンラインストア

◇「クリアクリーン」ブランドサイト：

https://www.kao.co.jp/clearclean/?cid=clearclean_prtimes250814(https://www.kao.co.jp/clearclean/)

◇『クリアクリーン とろみ液』 カタログサイト：

https://www.kao-kirei.com/ja/item/khg/clearclean/4901301455284/