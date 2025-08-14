『けものフレンズプロジェクト』コラボ第三弾開始！みんなで作るサンドボックスゲーム『テラビット』に新フレンズ「アライグマ」と「フェネック」が登場！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社が開発運営するサンドボックスゲーム『テラビット』にてAge Global Networks株式会社が主幹事を務める『けものフレンズプロジェクト』とのコラボイベント第三弾を2025年8月14日（木）のアップデート後より開催することをお知らせします。

第三弾では、フレンズ「アライグマ」と「フェネック」がゲーム内に新登場！

コラボワールド「フレンズと浮島の記憶」に新しい区画が解放されるほか、新しいフレンズたちと楽しめるミニゲームワールドが登場します。

コラボワールド「フレンズと浮島の記憶」の新区画が解放！

詳細を見る :https://teravit.app/ja/info#/all/topic/news-ja/20039

『けものフレンズプロジェクト』コラボ限定のワールド「フレンズと浮島の記憶」に新区画が解放されます！

新区画は草花が揺れ広がる平原エリアとなっています。ぜひ新しい出会いを求めてコラボワールドを訪ねてくださいね！

〇コラボワールドをプレイして限定報酬をゲットしよう！

コラボワールド「フレンズと浮島の記憶」では、「パークガイド衣装」や「ジャパリパーク公式サファリ帽」などの限定のスキンパーツが入手できます。

フレンズたちの衣装や家具など、ここでしか手に入らないアイテムが多数登場する限定コラボガチャも登場しますので、コラボアイテムを入手できるこの機会をお見逃しなく！

新フレンズのミニゲームワールドが新登場！

新たなミニゲームワールドとして「爆走！ジャパリレーシング」が登場！

新フレンズ「アライグマ」と「フェネック」は乗り物に興味津々！

一緒にミニゲームにチャレンジし、限定の報酬をゲットしてくださいね！

◯ ミニゲームワールド「爆走！ジャパリレーシング」

コラボ記念「クリエイターズグランプリ」第二回開催！

アライグマ（笑顔）フェネック（笑顔）

『けものフレンズプロジェクト』とのコラボを記念して、フレンズたちと楽しめるオリジナルワールドを作成する「クリエイターズグランプリ」を開催します！

本グランプリでは新登場の「アライグマ・フェネックの爆走！ジャパリレーシング」に加え、「オオタカ・ハクトウワシのスカイチャレンジ」のワールドをテンプレートとしたワールドも作品として応募することができます。

応募要項などの詳細に関してはお知らせをご確認ください。

募集期間：

2025年8月14日（木）アップデート後 ～ 2025年9月4日（木）アップデート後

詳細を見る :https://teravit.app/ja/info#/all/topic/news-ja/20002『けものフレンズ』について

『けものフレンズ』は、超巨大総合動物園「ジャパリパーク」を舞台に、神秘の物質「サンドスター」の影響で動物からヒトの姿へと変身したフレンズたちが大冒険を繰り広げる物語。

ゲーム、コミック、TVアニメ、舞台、動物園コラボを展開するなど、さまざまなプロジェクトが進行中。2024年9月利根川大花火大会でのコラボ花火を皮切りにプロジェクト10周年YEARがスタート。現在、記念企画が盛り沢山展開中。

公式サイト ：https://kemono-friends.jp/

公式X ：https://x.com/kemo_project

『テラビット』について

『テラビット』は基本プレイ無料のみんなで作るサンドボックスゲームです。

本作は、様々なブロックを組み上げてオリジナルのボクセルのワールドを制作できるだけでな く、ワールドにゲーム要素を加えることで誰でもゲームクリエイターになれるという体験を楽しむことができます。

◆サービス概要

タイトル：テラビット / TERAVIT

ジャンル：みんなで作るサンドボックスゲーム（マルチプレイ対応）

販売：基本プレイ無料（アイテム販売）

対応OS ：Windows(R) 8.1 / 10 / 11、スマートフォン（iOS / Android）、

Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5

公式サイト：https://teravit.app/

公式X：https://twitter.com/teravit_jp

＜サイバーステップ株式会社＞

会社名：サイバーステップ株式会社

設立年月日：2000年4月1日

所在地：東京都杉並区和泉1-22-19

＜Age Global Networks株式会社＞

会社名：Age Global Networks株式会社

設立年月日：2008年10月

所在地：東京都港区赤坂3-4-3 赤坂マカベビル7F

代表者：代表取締役 加藤英治

