インバウンドテックと日本旅行、DXとAIを活用した事業推進に向けた業務提携契約を締結

株式会社インバウンドテック

株式会社インバウンドテック（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員：東間 大、以下「インバウンドテック」）と株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 圭吾、以下「日本旅行」）は、両社の事業基盤と先進技術を融合させ、新たな価値創出を目指すため、2025年８月14日に業務提携契約（以下「本提携」）を締結したことをお知らせいたします。

１．業務提携の目的

インバウンドテック東間大社長（写真左）と日本旅行吉田圭吾社長（写真右）

日本旅行が持つ観光業の知見や広範な顧客基盤と、インバウンドテックが保有するAI技術を活用した多言語対応力やDX推進のノウハウを融合させることにより、インバウンド領域をはじめとする各事業分野で、高品質かつ利便性の高いサービスを提供することを目的とします。本提携を通じて、顧客対応の高度化や業務効率化を実現し、お客様の満足度向上と両社の企業価値向上を目指します。

日本旅行は、2025年3月28日にインバウンドテックの株式を取得しており、本提携は両社の連携を一層強化するものです。

２．業務提携の内容

両社は、以下の領域において協業を進めます。

●インバウンド事業

インバウンドテックが持つ24時間365日対応の多言語コンタクトセンターとAI多言語自動翻訳システムを活用し、訪日外国人旅行者向けのサービスを拡充します。

AIチャットボットやCRMシステム等の最新技術を導入し、問い合わせデータを分析することで、サービス改善に繋がる具体的な提案を共同で行います。

●教育事業

教育旅行の積立金管理システムに関する問い合わせ対応において、AIチャットボットを導入し、24時間365日の自動応答を実現します。これにより、保護者や学校関係者の利便性を高めます。

●コーポレート事業（製薬業界向け）

製薬業界に特化した営業支援システムをAIの活用により共同開発します。

MR（医薬情報担当者）からの講演会に関する問い合わせ等にAIチャットボットが対応することで、電話対応時間を削減し、営業担当者がより専門的な業務に集中できる環境を整備します。

製薬業界の対応マニュアル等の情報をAIで高精度に検索できるシステムを活用し、業務効率化と対応品質の向上を図ります。

●公務・地域事業（BPO業務）

インバウンドテックが保有するAI技術を活用した高度なコールセンター機能を活かし、自治体の業務効率化や住民サービスの向上に貢献するBPO事業を共同で推進します。

■株式会社日本旅行について

会社名：株式会社日本旅行

代表者：代表取締役社長 吉田 圭吾

所在地：東京都中央区日本橋１-19-１ 日本橋ダイヤビルディング

事業内容：総合旅行業（国内・海外・訪日旅行）、法人ソリューション、観光事業 等

ＵＲＬ：https://nta-corporate.jp/

■株式会社インバウンドテックについて

会社名：株式会社インバウンドテック

代表者：代表取締役 社長執行役員 東間 大

所在地：東京都新宿区新宿一丁目８番１号 大橋御苑駅ビル

事業内容：マルチリンガルCRM事業、セールスアウトソーシング事業

ＵＲＬ：https://www.inboundtech.co.jp/