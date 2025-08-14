沼津市民文化センターで９月開催！静岡ガス Presents 『富士山静岡交響楽団 enjoy ! クラシック』

沼津市役所

「剣の舞」「天国と地獄」「ディズニーメドレー」など、オーケストラの生演奏と、ソプラノ歌手のナビゲートによる、歌あり手遊びありのクラシックコンサートです。

お子様から大人まで、どなたでも気軽にお楽しみいただける60分。

迫力あるオーケストラの響きをご体感ください。

チケットは沼津市民文化センターwebサイトからお申込みいただけます。

【日 時】令和７年９月２３日（火・祝）13:15開場／14:00開演

【会 場】沼津市市民文化センター 大ホール

【入場料金】全席指定1,000円 ※チケット購入はこちら(https://p-ticket.jp/numazu-ccc)から

18歳以下（公演当日）のお子さまを無料でご招待！（先着325席）

同伴保護者は半額500円でお買い求めいただけます。

（子供２名までに対し１名。子供３名以上は要相談 先着150席）

※取り扱いは沼津市民文化センター窓口・電話予約のみとなります

【関連URL】

沼津市民文化センター https://numazu-kousya.jp/culture/index.html

富士山静岡交響楽団 https://www.shizukyo.or.jp/