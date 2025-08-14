フラー、DroidKaigi 2025にスポンサー協賛。ブース出展も決定

フラー株式会社

フラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）は、2025年9月10日から12日にかけて開催されるエンジニアが主役の日本最大級のAndroidカンファレンス「DroidKaigi 2025」にゴールドスポンサーとして協賛し、9月11日と12日にはブース出展いたします。ぜひお立ち寄りください。

DroidKaigi 2025 開催概要

開催日時：2025年9月10日(水)～9月12日(金)

イベント公式ページ：https://2025.droidkaigi.jp/

会場：ベルサール渋谷ガーデン

チケット販売サイト：https://droidkaigi.doorkeeper.jp/events/186200

DroidKaigi 2025について

DroidKaigiはエンジニアが主役の Androidカンファレンスです。

Android技術情報の共有とコミュニケーションを目的に 2025年9月10日(水)～12日(金)の3日間開催します。



※公式HPより引用：https://2025.droidkaigi.jp/

DroidKaigi 2025 にフラーが協賛する理由

フラーは「世界一、ヒトを惹きつける会社を創る。」を経営理念に掲げています。Androidエンジニアを含むフラーに在籍する「ヒト」は全員が大切な人材であり、フラーの一番の主役だと考えております。エンジニアという「ヒト」が主役のDroidKaigiの姿勢に深く共感したため、今年も協賛をさせていただきます。



また、昨年スポンサーとして協賛し、会場のブースで多くの方々と活発な意見交換ができたことは大変貴重な経験となりました。今年もまたこういった知見の循環を生み、技術コミュニティのさらなる活性化に貢献したいと考え、引き続きブース出展をさせていただきます。



フラーはスマートフォン黎明期から10年以上にわたりアプリに関わり続けてきました。今後もスマートフォンアプリやソフトウェア技術者と向き合い続ける企業として、 Android関連技術やコミュニティ、そしてソフトウェア開発者のより一層の発展を願っています。

フラーについて

フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。



新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。



柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。



ご参考：フラー公式サイト・デジタルパートナー事業について

https://www.fuller-inc.com/business



会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

―――――

本件お問い合わせ先：広報担当・日影 pr@fuller.co.jp