『Wizardry Variants Daphne』「エカテリーナ」「クロエ」の別スタイルや、新クエスト「盟友からの依頼 アルナの過去」が登場！カムバックログインボーナスほか帰還者対象のボーナスも追加

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀、以下ドリコム）は、「Wizardry（ウィザードリィ）」シリーズ最新作の3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』において、「エカテリーナ」「クロエ」の別スタイルである「悠遠の夏影 エカテリーナ」「悠遠の夏影 クロエ」や、新たなクエストとして「盟友からの依頼 アルナの過去」が2025年8月14日（木）より登場することをお知らせいたします。また、カムバックログインボーナス「眠れる冒険者に光あれ 帰還者への支給品」など帰還者を対象とした帰還者ボーナスや、奈落攻略ミッションなどを追加いたします。







「悠遠の夏影 エカテリーナ」「悠遠の夏影 クロエ」が登場

「エカテリーナ」「クロエ」の別スタイルである「悠遠の夏影 エカテリーナ」「悠遠の夏影 クロエ」が登場します。

■「悠遠の夏影 エカテリーナ」

（CV:石川由依）

【注目のスキル】

[髑髏の伝授]

自身が後列に編成されている場合、敵からの物理被ダメージが軽減し、HPが上昇する。

[カルシュームの瞳]

常時、探知が上昇し確率で敵の奇襲を無効化する。

エカテリーナ以外が習得した場合、探知上昇量と奇襲無効化の確率が減少する。





■「悠遠の夏影 クロエ」

（CV:八巻アンナ）

【注目のスキル】

[対人戦闘術]

人族に対するダメージが増加、人族からの被ダメージが減少する。

[戦士の雄叫び]

4ターンの間、自身の攻撃力を上昇、防御力を低下させる。

「悠遠の夏影 エカテリーナ」と「悠遠の夏影 クロエ」は期間限定で追加される以下の遺骸から出現します。

・稀なる遺骸：悠遠の夏影（特典付）

・稀なる遺骸：悠遠の夏影

また、それぞれ以下の遺骸から確定で出現します。

[悠遠の夏影 エカテリーナ]

・幽影を偲ぶ封印の魔術師の遺骸

[悠遠の夏影 クロエ]

・海鳴りを知る獣人戦士の遺骸

[開催期間]

2025年8月14日（木）～2025年9月10日（水）23:59





◆特典紹介◆

稀なる遺骸：悠遠の夏影（特典付）を逆転し、「悠遠の夏影 エカテリーナ」、「悠遠の夏影 クロエ」が登場した場合に特典として、抽選で装備を1つ獲得できます。

※「稀なる遺骸：悠遠の夏影」では特典を獲得することはできません。

１.幽冥の両手杖

- 特性１.：祟りの岩崩（幽冥の両手杖装備時、使用可能。魔力を宿した岩石を落とし、敵横1列に小威力の土属性魔術ダメージを与える。3ターンの間、確率で敵の回避を低下させる。）- 特性２.：常時HPアップ- 特性３.：剛腕適正+

２.骸婦人の帽子

- 特性１.：不死抵抗- 特性２.：常時HPアップ

３.骸婦人の手袋

- 特性１.：不死抵抗- 特性２.：常時HPアップ

※特典の提供割合は、逆転の右手「注目」の「特典確率表示」をご確認ください。

※本特典は、今後追加する新たな遺骸などからも復刻して登場する場合があります。





「稀なる遺骸：悠遠の夏影」などがもらえる特別な支給品や期間限定ミッションを開催

■夏影が映す標 特別な支給品

期間中ログインすると、合計2個の「稀なる遺骸：悠遠の夏影」や合計400個のオルグの貴石といった特別な支給品を受け取ることができます。

[開催期間]

2025年8月14日（木）～2025年9月3日（水）23:59

[受け取り方法]

「冒険者ギルド」＞「支給品」＞「特別な支給品」から報酬を受け取ることができます。

※開催期間中であれば、未受け取りの報酬を最大7日分、一度に受け取ることができます。





■夜涼の怪異譚 MISSION

期間中、指定されたミッションを達成し、一定以上のポイントを獲得することで、合計2個の「稀なる遺骸：悠遠の夏影」や、合計400個のオルグの貴石など、特別な報酬を得られる期間限定ミッションです。

[開催期間]

2025年8月14日（木）～2025年8月27日（水）23:59

※実施期間やイベント内容は予告なく変更させていただくことがございます。また、表記内容や施策について、今後追加や変更を行う場合があります。





新たなクエストとして盟友からの依頼「アルナの過去」が追加

新たな依頼を追加いたしました。

[対象キャラクター]

・アルナ

[追加される依頼]

・冒険者の安否確認

上記の依頼は、「不落の城塞」を一定以上進めると王都の「冒険者ギルド」で導入ストーリーが発生し、受注できます。





カムバックログインボーナス「眠れる冒険者に光あれ 帰還者への支給品」ほか、帰還者を対象とした各種ボーナスを追加

一定期間ログインしていない冒険者の帰還を支援する帰還者ボーナスを実装いたしました。

[帰還者の条件]

・最終ログイン日から30日以上経過している

・依頼「国王救出」を受注し、町はずれでの会話イベントを終了している





■眠れる冒険者に光あれ 帰還者への支給品

帰還者向けの特別な支給品です。

期間中にログインし、冒険者ギルド＞支給品＞「特別な支給品」から、「邪神の巫女と呼ばれた少女の遺骸」や「伝説の冒険者の遺骸」、合計1000個のオルグの貴石などを受け取ることができます。

＜プレゼント内容＞

1日目：冒険者の遺骸×10

2日目：オルグの貴石×100

3日目：伝説の冒険者の遺骸×1

4日目：オルグの貴石×200

5日目：オルグの貴石×300

6日目：オルグの貴石×400

7日目：邪神の巫女と呼ばれた少女の遺骸×1

[受け取り可能期間]

帰還者としての初回ログインから14日間

[受け取り方法]

「冒険者ギルド」＞「支給品」＞「特別な支給品」から報酬を受け取ることができます。

※受け取り可能期間中であれば、未受け取りの報酬を最大7日分、一度に受け取ることができます。





■帰還者の旅券

帰還者ログイン日から7日間、特別な「帰還者の旅券」が有効になり、以下の効果を得られます。

・獲得経験値：1.35倍

・道具屋の売却額：1.35倍

・「再起の火」追加：1日に3回まで

・寺院での蘇生が確実に成功：1日に3回まで





■帰還者への支援アイテム

帰還者ログイン時に、以下のアイテムを「ギルド私書箱」に一括でお送りいたします。

・滋養薬 ×2

・特上傷薬 ×10

・中級鉄鉱石 ×10

・下級鉄鉱石 ×10

・凄腕の典籍時計 ×3

・手練の典籍時計 ×10

・GOLD ×100,000





合計2000個のオルグの貴石などがもらえる「奈落攻略ミッション」を追加

「はじまりの奈落」、「交易水路」の攻略ミッションを追加いたしました。

各ミッションを達成することで、合計2000個のオルグの貴石などの報酬を得ることができます。

・奈落攻略1 MISSION

・奈落攻略2 MISSION

上記のミッションはメインストーリーの進捗状況に応じて解放されます。

詳しくはミッション画面＞期限なしからご確認ください。





2000個のオルグの貴石やオリジナルグッズが当たる「情報交換キャンペーン」を実施

『Wizardry Variants Daphne』公式X（旧Twitter）にて、オルグの貴石2000個やオリジナルレザーキーリングが抽選で当たる「情報交換キャンペーン」を実施いたします。今回の情報交換のテーマは「交易水路攻略」＆「冒険者の育成・編成について」です。

詳しくはキャンペーンポストをご確認ください。

■参加方法

1）公式アカウント（@Wizardry_Daphne）をフォロー

2）テーマに添って以下のいずれかを投稿

・「#ウィズダフネ質問」をつけて攻略に関する質問や相談を投稿

・「#ウィズダフネ攻略」をつけて質問への回答や攻略情報を投稿





■賞品・当選者数

・オルグの貴石2000個＆オリジナルレザーキーリング：公式SNSにて「冒険者の手記」内で採用された方の中から抽選で5名様

・オルグの貴石2000個：参加いただいた方の中から抽選で10名様

※オルグの貴石2000個は、特典コードでのお渡しとなります。

※特典コードは、「Wizardry Variants Daphne 公式ショップ」内で使用し、Wizardry Variants Daphneのゲーム内でアイテムを受け取ることができるコードです。

※特典コードは、「Wizardry Variants Daphne 公式ショップ（ https://store.wizardry.info/ja-JP ）」にご自身のゲームのユーザーIDでログインの上、特典コード入力フォームにてご利用いただけます。

※特典コードは、1つのコードにつき、1回のみ交換可能です。

■キャンペーン期間

2025年8月14日（木）～8月27日（水）23:59

※キャンペーンは予告なく変更・終了になることがあります。

■公式X（旧Twitter）

https://x.com/Wizardry_Daphne(https://x.com/Wizardry_Daphne)





ファイルーズあいさんのサイン色紙が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施

『Wizardry Variants Daphne』公式X（旧Twitter）にて、抽選で3名様にアルナ役 ファイルーズあいさんの直筆サイン入り色紙が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。

詳しくはキャンペーンポストをご確認ください。

※キャンペーンポストの投稿は、2025年8月14日（木）20:00ごろを予定しております。

■参加方法

1）公式アカウント（@Wizardry_Daphne）をフォロー

2）キャンペーンポストをリポスト

■賞品・当選者数

ファイルーズあいさん直筆サイン入り色紙：3名様

■キャンペーン期間

2025年8月14日（木）～8月20日（水）23:59

※キャンペーンは予告なく変更・終了になることがあります。





『Wizardry Variants Daphne』について

■ストーリー

100年に一度、「奈落」は開く。

それは大地を蝕む死の呪い。

『死』を愛する魔人は、

人や動物を食い尽くし世界は絶望に包まれる。

王は代々、封印の力を継承し、

奈落の呪いから国を護り続けてきた。

しかし今、その国王すら姿を消し、

世界は刻々と、死に蝕まれていく。

抗うことすら、意味をなさない。

我々は、滅ぶしかないのか。





■『Wizardry Variants Daphne』概要

「Wizardry」シリーズ完全新作の3DダンジョンRPGです。オールドスタイルの3DダンジョンRPGのプレイサイクルを踏襲したゲームシステムとなっており、プレイヤーは町での育成や補給とダンジョンでのバトルやアイテム収集を繰り返して「奈落」と呼ばれるダンジョンの奥へと進んでいきます。敵との戦闘はコマンドバトルで進行し、プレイヤーを含めた最大6人の編成で、呪文やスキルを駆使した戦略性の高いバトルを楽しむことができます。

■アプリ基本情報

タイトル：『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』

ジャンル：3DダンジョンRPG

対応プラットフォーム：iOS/Android/Steam

◆App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1663423521

◆Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.wizardry.daphne

◆Steam：https://store.steampowered.com/app/2379740/

(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

開発/配信/運営：株式会社ドリコム

配信国：世界配信（日本・海外）

対応言語：日本語/英語/中国語（繁体字/簡体字）

著作権表示：(C)Drecom Co., Ltd.





■最新情報はこちらから

◆公式サイト：https://wizardry.info/daphne/

◆公式 X（旧 Twitter）アカウント 日本語：https://x.com/Wizardry_Daphne

◆公式 X（旧 Twitter）アカウント English：https://x.com/Wiz_Daphne_en

◆公式 Facebookアカウント 繁體中文：https://www.facebook.com/wiz.daphne.tw

◆公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCdls9RA6g1y4-fbJYSu1P0A





『ウィザードリィ（Wizardry）』について

「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。当社は2020年に「Wizardry」シリーズのうち、『Wizardry6』、『Wizardry7』、『Wizardry8』、『Wizardry Gold』の著作権及び「Wizardry」の国内外の商標権を取得しております。

株式会社ドリコム

株式会社ドリコムは、「with entertainment～人々の期待を超える～」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、さらには出版、アニメ、MD（マーチャンダイジング）など、IPを作り、育てる事業を展開しています。大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

Wizardry(TM)は株式会社ドリコムの登録商標です。

【会社概要】

名称：株式会社ドリコム

代表：代表取締役社長 内藤裕紀

設立：2001年11月13日

所在地：東京都品川区大崎 2丁目１番１号 ThinkPark Tower 19 階

URL：https://drecom.co.jp/