コカ・コーラ、α・Z世代向けカルチャーフェス「渋谷アオハル2.0祭」のゴールドスポンサーに決定

数分で心が夢中になるショートドラマレーベル、株式会社HA-LU（本社：東京都港区、代表取締役：岡春翔、以下「HA-LU」）は、2025年8月16日（土）・17日（日）に開催されるα・Z世代向けカルチャーフェス「渋谷アオハル2.0祭」において、日本コカ・コーラ株式会社がゴールドスポンサーに決定したことをお知らせします。

当日は、コカ・コーラの無料サンプリングやオリジナルうちわ配布に加え、会場全体で一斉にコカ・コーラで乾杯する演出も実施予定。ステージもご来場の皆さんも、コカ・コーラを片手に「夢中全開。」になれる、ここでしか味わえない特別な瞬間をお届けします。

さらに、現在実施中のコカ・コーラ「夢中全開。」キャンペーンとのコラボレーションにより、HA-LUによるショートドラマの制作が決定しました。詳細は追って発表いたします。

■ 「コカ・コーラ」× 渋谷アオハル2.0祭コラボ限定企画

8月16日（土）・17日（日）に開催される「渋谷アオハル2.0祭」のMIYASHITA PARK（渋谷区立宮下公園）屋上の会場にて、ゴールドスポンサー「コカ・コーラ」による特設ブースが登場します。本イベントでしか味わえない、来場者向けのスペシャル企画を多数ご用意しています。

・特設ブースの展開

・数量限定のオリジナルうちわ配布

■ 会場全体での「夢中全開。」乾杯企画も実施！

当日は会場でコカ・コーラのサンプリングを実施予定です。MIYASHITA PARK（渋谷区立宮下公園）屋上のステージ上にて、来場者と一緒に「夢中全開。」になれる乾杯コンテンツも実施予定です。

※ サンプリングは会場内ブースにて配布されます。

※ 乾杯タイミングは当日の進行状況により変更となる場合があります。

■ コカ・コーラ「夢中全開。」キャンペーンとコラボしたショートドラマ制作が決定

コカ・コーラ「夢中全開。」キャンペーン ×「HA-LU」とのコラボレーションにより、ショートドラマの制作が決定しました。詳細は追って公開予定です。

また、「夢中全開。」キャンペーンの一環として開催される「Coca-Cola X Fes 2025」（コカ・コーラ クロス フェス2025）が、2025年10月11日（土）・12日（日）にさいたまスーパーアリーナで行われます。ぜひお見逃しなく。

Coca-Cola X Fes 2025（コカ・コーラ クロスフェス 2025）概要

「Coca-Cola X Fes 2025」のテーマは、「あなたとつくるフェス」です。

タイトルの「X（クロス）」には、来場者とアーティスト、そしてフェスで楽しめる多彩な体験が交じりあい、新たな特別な瞬間が生まれる、という想いが込められています。当日の会場では、アーティストのパフォーマンスはもちろん、ファッション、フード、ゲームなど、来場者が「夢中全開。」になるさまざまなコンテンツを展開予定です。「Coca-Cola X Fes 2025」でしか味わえない特別な体験を、ぜひお楽しみください。

開催日：2025年10月11日（土）、12日（日）

会場： さいたまスーパーアリーナ

イベント詳細・チケット情報：https://www.cocacola.jp/cocacolaxfes/2025/

■ 渋谷アオハル2.0祭について

HA-LUはこれまで、数分で人の心を動かすショートドラマを通じて、“ α・Z世代の “感性”と “共感” を軸にした新しい青春像を発信してきました。今回の「渋谷アオハル2.0祭」は、その世界観をリアルな都市空間へと拡張し、五感で“ 青春 ”を体験できる場所をつくる初の試みです。渋谷というカルチャーの交差点で、若者の感性と企業・ブランド・クリエイターたちが交わることで、次なる文化のうねりを生み出していきます。

開催概要

名称：渋谷アオハル2.0祭

会期：2025年8月16日（土）・17日（日）

時間：会場オープン 12:00

メインステージコンテンツ 16:00～21:00

会場：MIYASHITA PARK （渋谷区立宮下公園）屋上

入場：無料

イベントHP：https://ha-lu.jp/event/shibuya-aohalu-v2-fes

公式 Instagram：https://www.instagram.com/aohalu2.0sai/

公式 X：https://x.com/aohalu2_0sai

■ 主催・協賛・協力／お問い合わせ

主催：株式会社HA-LU

協賛：日本コカ・コーラ株式会社（ゴールドスポンサー）

三井不動産、東急不動産、テレビ東京、WEGO、映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』、LuLuLun、SHIBUYA MABLs

協力：東急、SHIBUYA109エンタテイメント、Lemino、Popteen、CLASS SEVEN、聖傘 - SEZAN、HARTi、マテリアル、教育番組、Wanget、Pixel Ribbon、心愛

後援：渋谷未来デザイン、一般社団法人渋谷区観光協会

お問合せ：pr@ha-lu.jp（広報窓口）

■ コメント

株式会社HA-LU 代表取締役CEO／渋谷アオハル2.0祭 総合プロデューサー岡 春翔

この度、「渋谷アオハル2.0祭」のメインスポンサーとしてコカ・コーラ社にご協賛いただけることとなり、大変光栄に思っております。

僕はコカ・コーラ愛好家でもあり、本当に毎日飲んでいるほど大好きな飲み物なので、とても嬉しいです。また、本イベントにご賛同いただいた関係者の皆様にも、心より感謝申し上げます。

渋谷という場から、コカ・コーラと共に新しい若者カルチャーを創っていければと思います。

連日猛暑が続いていますが、来場される皆さんにも、ぜひコカ・コーラを片手に「夢中全開。」で楽しんでいただけましたら幸いです！

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

■ 株式会社HA-LUについて

数分で心が夢中になる、ショートドラマレーベル「HA-LU」。

次世代のクリエイターが集い、アオハルをアップデートする ”青春2.0” を繰り広げ、誰もが夢中になるショートドラマを世の中に生み出すショートドラマレーベル。

「非常識なムーブメントを起こす」ことをミッションに掲げ、2024年4月に設立。"ワカモノの感性 / 等身大" を軸に、誰しもが持っているアオハルをアップデートし続け、自由な「青春2.0」を創り出す。日本発、HA-LU発、そしてワカモノ発で、数分で心が夢中になるショートドラマを世界へ―。

会社名 ： 株式会社HA-LU

所在地 ： 東京都港区赤坂7-4-7 シェ・イレーヌビル 2F

代表者 ： 岡 春翔

設立 ： 2024年4月30日

サイト ： https://ha-lu.jp

公式 Instagram ： https://www.instagram.com/halu.japan/

公式 TikTok ： https://www.tiktok.com/@halu_gakuen

また、HA-LUでは、事業パートナー、イベント協賛企業を募集しています。

日本国内の10代から20代（α・Z世代）へ商品やサービスを届けたいと考える、広告主 / 事業パートナー、イベント協賛を募集しております。

ご興味のある方は、info@ha-lu.jp / https://ha-lu.jp/contact まで、お気軽にご連絡ください。

