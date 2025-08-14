受講料無料！『高齢者福祉・障害者福祉の今を学ぶ　オンデマンド研修』のご案内

公益財団法人 社会福祉振興・試験センター高齢者福祉・障害者福祉の今を学ぶオンデマンド研修詳細はこちらから :https://www.sssc.or.jp/kenshu/kokunai/ko_02.html

■ 本研修の目的

令和2年度に社会福祉士、介護福祉士及び精神保健福祉士就労状況調査を実施したところ、福祉・介護・医療分野へ再就業する際に希望する割合が高い結果となりました。

これを機に福祉・介護・医療分野への就業（再就業）に興味がある方をはじめ、現在の福祉の関心を持つ方等に対して、高齢者介護及び障害者支援に関する研修動画（※）を提供し、福祉の知識を深めていただくことを目的としています。

※本年度実施の社会福祉法人等が経営する社会福祉施設・事業所職員向け国内研修の一部講義を編集した動画になります。

■ 実施概要

・ 実施要綱はこちら(https://www.sssc.or.jp/kenshu/kokunai/pdf/r6/ko_02_youkou.pdf)

・ 研修概要はこちら(https://www.sssc.or.jp/kenshu/kokunai/ko_02_gaiyou.html)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115259/table/42_1_cb602cf51142ac048a2ef7cb7142b6be.jpg?v=202508150325 ]

■ 本研修のポイント

ポイント１.実施期間内であれば、いつでもどこでも何回でも視聴可能！

YouTubeによるオンデマンド配信なので、視聴場所を問わず何回でもご視聴いただけます。

ポイント２.著名な講師による最新の高齢者福祉・障害者福祉に関する講義を受講できる！[表2: https://prtimes.jp/data/corp/115259/table/42_2_0402c319df21a2f9ea2e857301edeb5a.jpg?v=202508150325 ]

【お問い合わせ先】

公益財団法人社会福祉振興・試験センター

福祉振興部 オンデマンド研修担当

TEL：０３-３４８６-７５１１（平日9時～17時）

☆公益財団法人社会福祉振興・試験センター 福祉振興部について☆

福祉振興部では、研修事業の他に、情報マガジン「カイゴのチカラ」の発行等を通じて、社会福祉事業の振興・発展に努めております。

