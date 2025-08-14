【台湾情報】TSMC、2ナノ量産に向け台湾サプライチェーン高度化＜ワイズ機械業界ジャーナル2025年8月第２週号発行＞

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

ワイズコンサルティング グループ（本社：中華民国台北市、代表取締役：吉本康志）は台湾機械業界専門誌「ワイズ機械業界ジャーナル」の2025年8月第２週号を発行しました。

今号では、台湾積体電路製造（TSMC）が新竹・高雄で開始予定の2ナノ量産に向けた台湾サプライチェーンの高度化と、それに伴う材料・設備・先進封止分野での地場企業の受注拡大、台湾電子・半導体生産設備産業が2025年1～4月期に30％超の成長を遂げた背景、再生ウエハーと先進封止設備で年間売上100億元突破を見込む辛耘企業（サイエンテック）の戦略、さらに米中関税摩擦を契機に北米向け受注を拡大する虎山実業のグローバル対応力など、台湾製造業の競争力強化と市場機会創出の最前線を多角的に取り上げています。

【トピック１】

TSMC、2ナノ量産に向け台湾サプライチェーン高度化

台湾積体電路製造（TSMC）は2025年下半期から新竹・高雄で2ナノ製造プロセスの量産を開始予定。材料、設備、工場関連、検査、先進封止など各分野で台湾企業の受注機会が拡大しており、キニック（ダイヤモンドディスク・再生ウエハー）、新応材（リンス液・EBR剤）、PSI、サイエンテックなどが生産能力を強化している。

【トピック２】

台湾電子・半導体生産設備産業、1～4月販売額30.6％増

2025年1～4月の同産業販売額は676億台湾元で前年比30.55％増。半導体生産設備・部品が45.64％増と牽引し、PCB生産設備も27.97％増と好調。一方、LCDパネル設備は41.87％減と低迷。26年も先進プロセスやHPC・車載需要を背景に半導体設備分野は成長が続く見通し。

【トピック３】

辛耘企業（サイエンテック）、再生ウエハーと先進封止設備で初の売上100億元へ

再生ウエハー・半導体設備メーカーのサイエンテックは2024年売上96.9億元（+21.4％）と過去最高を記録し、2025年通年で100億元突破見込み。先進封止向けバッチ式ウエットプロセス装置やFOPLP対応設備を強化し、TSMCなどとの提携を拡大している。

【トピック４】

虎山実業、米国関税対応で北米向け受注拡大

アフターマーケット（AM）用ドアハンドル最大手の虎山実業は、中国メーカーからの切替需要を取り込み、2025年7月売上は前年比36％増。関税回避のためベトナムへの生産移管を進めるほか、高付加価値部品300種超を開発し北米顧客7社から受注。柔軟な対応で競争優位を確保している。



