「Fマネーカード」、WEB動画第2弾「アイドル」篇を8月14日より公開！

ポケットカード株式会社

ポケットカード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高垣 晴雄、以下「ポケットカード」）は、WEB完結型カードローンFマネーカードの新CM「アイドル」篇を2025年8月14 日（木）よりYouTube・TikTokで公開し 、その他SNSやデジタル広告などで配信します。

Fマネーカード 「アイドル」篇

公式YouTubeサイト：https://youtu.be/W6ktD4_jZnM

お客様の暮らしにぴったりフィットするFマネーカードの化身「フィットん」とドラマや映画、バラエティーでも活躍する北村優衣さん主演シリーズ第二弾を配信。北村優衣さん扮する昭和アイドルを、いつでも近くで支える「フィットん」が親衛隊になって熱烈応援！北村優衣さんの歌声と、「フィットん」の可愛らしいコールに注目です！

【WEB動画概要】

あれもしたい、これもしたいと夢いっぱい！ときめきに向かってまっしぐらの新人アイドル、ゆいちゃんがいよいよ歌番組デビュー！変幻自在のもふもふボディでぴったり寄り添ってくれる親衛隊「フィットん」が、彼女の晴れ舞台を見守ります。いつでもお客様の身近にＦマネーカードという存在があることで、夢を叶え、毎日をハッピーで前向きに。いろんなわたしにピッタリFITするFマネーカードのコンセプトを表現しています。

・「アイドル」篇（15秒・6秒・縦型動画）

・アイドル篇15秒

・アイドル篇6秒

https://youtu.be/8s2Gi7k4qyA

・アイドル篇 縦型動画

https://youtube.com/shorts/AvCeAhL8yYo?feature=share

【出演者プロフィール】

■北村優衣さん

1999年9月10日生まれ。神奈川県出身。 2013年から芸能活動を開始し、映画「シグナル100」「13月の女の子」、テレビドラマ「SEDAI WARS」「女子グルメバーガー部」などに出演。2020年「かくも長き道のり」で主演に抜擢され、2022年「ビリーバーズ」ではヒロインを演じ、毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞・女性にノミネートされる。「日立 世界ふしぎ発見！」ではミステリーハンターを務めるなど、テレビ・映画・バラエティと活動の幅を広げている。2025年、6月には映画2作品へも出演。

2024年ポケットカードが提供する、Fマネーカード「わたしにピッタリ！フィットん」篇に出演。本作、第二弾としてフィットんとの再共演を飾る。

【インタビュー】

▼撮影エピソード

今回の撮影も最高でした！前回も和気あいあいとした撮影現場でしたが、今回はアイドルに扮していることもあって、スタッフの皆さんからたくさんの褒め言葉をいただけて嬉しかったです。前回、フィットんは相棒だったのですが、今回は親衛隊として心強い声援を送ってくれました！

▼アイドルになってみた感想

アイドルをずっとやってみたいと思っていたので、すごく嬉しいです！しかも、昭和のアイドル役ができるなんて、貴重な経験になりました。フィットんも親衛隊として応援してくれたので、本当にアイドルになった気分で可愛らしく務めることができました。

▼今回のCMの中で「あれもしたい、これもしたい」とありますが、北村さんが最近したいことはありますか？

旅行が大好きなのですが、まだ日本国内に行ったことない所がたくさんあるので、四季ごとに合わせた場所へ旅行に行きたいです。

【キャラクタープロフィール】

■フィットん

大小様々な願いに合わせて変幻自在に姿を変える、謎のもふもふ生命体「フィットん」。「エッフ♪エッフ♪」と鳴きながら、いろんなところにぴったりハマろうとする習性をもつ。まんまるお目々と、Fのカタチをした大きなお鼻＆しっぽがチャームポイント。

【スタッフプロフィール】

Creative Director / Copy Writer 藤井 識史 株式会社デジタルガレージ

Creative Director / Art Director 金田 悠未 株式会社デジタルガレージ

Account Executive 馬場 琢也 / 渡邊 彩夏 / 蛎崎 千尋 株式会社デジタルガレージ

Producer イシイケン / 川島 萌 株式会社大日

Production Manager 葛西 悠里 株式会社大日

Production Assistant 石田 美桜 株式会社大日

Director 勝又 翔太 株式会社大日

Art Director/美術 三ツ橋 勇二 株式会社大日

撮影 佐藤 洋

照明 熊野 信人

録音 久保 琢也

造形/操演 高橋 岳史 株式会社高橋アート

スタイリスト 豊島 今日子

ヘアメイク 椿 えりか

ポージング指導 CHIHARU

デザイナー 岩田 祐一

編集（オンライン） 西村 篤 KASSEN

音楽 宮原 仙枝 有限会社白鹿

ミキサー 藤田 ルリ子 株式会社大日

Casting 高田 佳実 スカリー株式会社

ナレーター 坂 信一郎