マネーセミナー「学校では教えてくれなかった!?お金の簡単レッスン」を開催！“お金の増やし方”大公開！！（広島）

株式会社テレビ新広島

「新NISAやiDeCoってよく聞くけど実際どうなの？」「保険ってどこに注意して選べばいいの？」そんな素朴な疑問もばっちり解消できるマネーセミナー。人生を「楽しむ」お金、万一のために「まもる」お金、そして夢や老後のために「ふやす」お金の“3つのお金”に沿って、正しいお金の知識を賢く身につけることができます。物価高に負けない“お金の増やし方”も大公開します！

司会の久保田夏菜さん

司会は『ひろしま満点ママ！！』でおなじみ 久保田夏菜。

セミナーの司会は、テレビ新広島の番組『ひろしま満点ママ！！』にレギュラー出演中のフリーアナウンサー久保田夏菜さんが務めます。

安芸高田市で2人の子育てに励んでおり、ママの視点でみなさんと一緒に、ハッピーな未来に備えて楽しく学んでいきます。

講師の小林晶秀氏

講師は全国で活躍するファイナンシャルプランナー

講師として、ファイナンシャルプランナーの小林晶秀氏を迎えます。

小林氏は個人の家計改善や保険の見直し、資産運用を得意とし、マネーセミナーや教育資金セミナーなどを多数実施してきました。

働く女性や、子育て中のママを中心に適切なライフプランを構築できる”実力派”プランナーです。

人気焼菓子店「コナサン」のクッキーを参加者全員にプレゼント！

今回、セミナーにご参加いただいた方には人気焼菓子店「コナサン」のクッキー詰め合わせをプレゼントいたします。

★セミナー概要

日時：2025年 8月24日(日)

【第1部】10:30～12:30

【第2部】14:00～16:00

場所：広島国際会議場 地下2階「ダリア1」

人数：各回80名 (応募多数の場合は抽選となります)

参加費：無料

ご応募：下記リンク先の「応募ボタン」(https://tssweb03.tss-tv.co.jp/main/v2/form/entry/id/OLdqG2N6KuSl)よりご応募ください。★8月21日(木)〆切

詳細・注意事項も下記のリンクにてあわせてご確認いただけます。

主催：オリックス生命保険株式会社

協力：株式会社テレビ新広島