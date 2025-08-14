xID、一般社団法人Govtech協会主催「第2回Govtech協会フォーラム」を支援

xID Inc.

マイナンバーカードを活用したデジタルIDソリューションを提供するGovtechスタートアップ、xID（クロスアイディ）株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：日下 光、以下「xID」）は、2025年9月3日（水）に開催される「第2回Govtech協会主催フォーラム ～SaaS活用が自治体DX推進にもたらすもの～」において、xIDは今回フォーラムを会場の提供含め支援し、当日は代表・日下が登壇することをお知らせいたします。

本フォーラムでは、自治体におけるSaaS活用の最前線や、今後の展望について、デジタル庁、自治体、SaaS企業、業界団体など、官民それぞれの視点から議論が交わされる予定です。

■フォーラム概要

・名称：第2回 Govtech協会主催フォーラム

・テーマ：SaaS活用が自治体DX推進にもたらすもの

・日時：2025年9月3日（水）15:00～17:30（※交流会：17:30～18:30）

・会場：WeWork 日比谷パークフロント（東京都千代田区内幸町2-1-6 19F）＋ オンライン（Zoom）

・主催：一般社団法人Govtech協会 Supported by xID株式会社 in WeWork

・定員：会場は約50名、オンライン含め計150名前後

・詳細ページ：https://2ndgovtechforum.peatix.com/

■xID代表・日下の登壇について

本フォーラムでは、xID代表の日下が以下の2セッションに登壇いたします。

・セッション２.16:00～16:40（モデレーター）

「SaaS活用による自治体カスタマーサクセスの実現」

登壇者：飛騨市 総務課、テックタッチ株式会社、日本カスタマーサクセス協会

・セッション３.16:40～17:20（パネリスト）

「SaaS活用が自治体DX推進にもたらすもの」

登壇者：デジタル庁、福山市、飛騨市、Govtech協会理事メンバー

両セッションを通じて、SaaSソリューションが自治体業務や住民サービスに与えるインパクト、そして今後の展開可能性について議論を深めます。

■xID（クロスアイディ）株式会社について

xIDは、マイナンバーカードを活用したデジタルIDアプリ「xID（クロスアイディ）」や、行政通知をスマホで受け取れる「SmartPOST（スマートポスト）」などを展開するGovtechスタートアップです。

自治体や企業と連携しながら、本人確認や行政手続きのデジタル化を支援し、住民の利便性向上・行政業務の効率化・持続可能なデジタル社会の実現に貢献していきます。

所在地：東京都千代田区内幸町2丁目1-6 日比谷パークフロント19F

代表者：代表取締役CEO 日下 光

設立日：2012年5月

事業内容：マイナンバーカードに特化したデジタルIDソリューションを展開

コーポレートサイト：https://xid.inc/