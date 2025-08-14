ファンコミュニケーションズ、グロース・キャピタル主催「Growth IR Seminar」登壇のお知らせ

株式会社ファンコミュニケーションズ

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461、以下「当社」）は、この度、グロース・キャピタル株式会社主催の「Growth IR Seminar」に代表取締役社長の二宮幸司が登壇することをお知らせいたします。

本セミナーでは、個人投資家様向けに当社の事業戦略や今後の取り組みについてご説明いたします。

【Growth IR Seminarとは】

「Growth IR Seminar」は、高い成長を目指す上場ベンチャー企業と個人投資家をつなぐイベントで、上場ベンチャーの成長支援を行うグロース・キャピタル株式会社が主催・運営しています。

このたび、当社代表取締役社長・二宮幸司が2025年8月28日(木) 20時10分～20時40分の時間帯で登壇することとなりました。

本セミナーを通じて、当社への理解を一層深めていただける機会となれば幸いです。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26953/table/153_1_be9543b59281a8ceedc72e2c88f2c6d8.jpg?v=202508150325 ]お申込みはこちら :https://growth-ir.com/event.php?id=31

【当社のご紹介】

株式会社ファンコミュニケーションズは、国内最大級のアフィリエイトサービス「A8.net」をはじめ、複雑化するデジタルマーケティングを一気通貫で支援しています。成果報酬型の費用対効果が高い施策により、顧客の事業成長を効果的かつ着実にサポートできるのが私たちの強みです。この強みを活かし、"プロシューマー"の活動を支援し、世の中に新たな価値を創造し続ける企業として、持続的な企業価値向上を目指します。

証券コード：東証プライム 2461

【主催者情報】

会社名：グロース・キャピタル株式会社

代表取締役：嶺井政人

所在地：東京都港区南青山三丁目8番40号青山センタービル2F

設立年月：2019年4月

会社 URL：https://www.gckk.co.jp/

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ<https://www.fancs.com/>は、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」<https://www.a8.net/>を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」<https://thewand.jp/#services>、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」<https://guide.n-ine.com/>を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億7,367万円（2024年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。