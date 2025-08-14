ブランド設立から26年の時を経て、DIET BUTCHER SLIM SKINが“Better life through research（研究を通じてより良い暮らしを）” を掲げ、再始動

INSTYLE GROUP株式会社

“Better life through research（研究を通じてより良い暮らしを）” を掲げ、diet butcher slim skinが再始動。

phase1 ー “Start over” と題した第一弾となるアイテム群は、実用性と遊び心のある仕掛けが混在するサマーギア。クールダウンを叶える素材選びと、都会的ユーモアのあるディテールが同居したアイテムとなっております。

phase1 ー “Start over”

diet butcher slim skinの新たなブランドテーマである “Better life through research（研究を通じてより良い暮らしを）” を大胆に用いたアイテムを展開。

日常にするりと入り込みながら、どこか違和感とユーモアを残すストリートの気軽さと、お土産のような “抜け感” を意識したアイテム構成。

ネオ都市に生きる人々に向けた、新しい “始まり” の服です。

DIET BUTCHER SLIM SKIN [ダイエット ブッチャー スリム スキン]

1999年、深民尚により設立。

2025年より

〈Sasquatchfabrix.〉元デザイナー・荒木克記と、

〈乱痴気〉元ディレクター・笹野武志を迎え、

再始動。

“Better life through research（研究を通じてより良い暮らしを）”

を合言葉に、デジタルとカオスが加速する現代社会を先人の知恵とアナログ感覚で生き抜く、

オカルト系都市型ウェルネスファッションブランド。

DIET BUTCHER SLIM SKIN instagram : https://www.instagram.com/dietbutcherslimskin.jp/

DB&BAR instagram : https://www.instagram.com/dbandbar/

※DIET BUTCHER SLIM SKIN は、企業グループ INSTYLE GROUP 内の企業です。