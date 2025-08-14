Salesforce・Slack・DifyによるAI注文書FAX自動処理ソリューション提供を開始
フロッグウェル株式会社(https://frogwell.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役：小谷直也、以下「当社」）は、このたびSalesforce、Slack、Difyを連携したAI注文書FAX自動処理システムの構築サポートサービスを開始いたしました。
同システムはFAXで受信した注文書をSlackに投稿するだけで、AIが注文書から取引先情報、商品情報、数量などを自動抽出し、Salesforceに登録済みの取引先マスタ・商品マスタと突合して受注レコードを自動作成する仕組みです。
サービス開発の背景
従来のFAX注文書処理では、手作業による情報入力、取引先・商品情報の照合、在庫確認といった一連の業務に多大な時間を要していました。特に製造業や卸売業では、FAXによる受注が依然として多く、デジタル化が進む中でも手作業による処理が業務効率化の大きな障壁となっています。
そこで当社では、既存のSalesforce環境を活用しながら、AI技術により受注処理を自動化するソリューションの提供を開始しました。
システムの特徴と主要機能
AIによる自動認識：AI技術を活用したOCR処理により、FAX注文書から取引先名、商品名、数量、金額などの情報を高精度で自動抽出します。
Slack連携：FAX注文書の画像・PDFをSlackチャンネルに投稿するだけの簡単操作で処理が開始されます。処理完了後、Slackで通知します。
マスタ突合・受注自動登録：Salesforceに事前登録されている取引先マスタ、商品マスタと自動突合し、受注レコードを自動作成・更新します。
後続業務との連携：受注登録後は、在庫確認、発送業務などの既存業務フローにスムーズに連携できます。
利用コストと効果
同システムは各種クラウドサービスの従量課金により運用されます。
月間処理件数別コスト（概算）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/78896/table/240_1_e357f5533cc9e098bd961aaca1d819fb.jpg?v=202508141126 ]
※月額200枚未満であればDify無料プランで対応、200枚以上の処理には有料プランが必要となります
※1ドル150円で試算
導入による期待効果
本システムの導入により、以下の効果が期待できます。
- 注文書処理時間の大幅短縮（従来比85%削減）
- 入力ミスの撲滅による差し戻し作業の削減
- マスタ突合の自動化による取引先・商品情報の正確性向上
- 受注から発送までのリードタイム短縮
- 事務担当者の作業負荷軽減による生産性向上
- リアルタイムな受注データ取得による売上管理の効率化
サービス内容
- 初期設定サポート（アカウント作成から基本設定まで）
- マスタ連携支援（取引先・商品マスタとの連携設定）
- 受注フロー設計（既存業務フローとの連携）
- カスタマイズ支援（企業ニーズに合わせた機能拡張）
- トレーニング実施（管理者・利用者向け操作説明会）
- 既存システム連携（在庫管理・発送システム等との連携）
今後の展開
当社では本システムの導入を通じて、企業の受注業務におけるデジタル化を支援していきます。Salesforce環境を既に利用している企業であれば、追加投資を最小限に抑えながらAI活用による業務効率化を実現できます。
引き続き、お客様の業務システムの高度化を通じて、業務効率化と生産性向上に貢献してまいります。
AI注文書FAX自動処理ソリューションのご検討の方は、以下のお問合わせ先よりお気軽にお問い合わせください。
▶▶▶お問合わせはこちら◀◀◀
https://frogwell.co.jp/contact/(https://frogwell.co.jp/contact/)
【会社概要】
会社名: フロッグウェル株式会社
代表者: 小谷 直也
設立: 2010年5月
所在地: 〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階
事業内容
メーカー・販売会社向けシステム構築
Salesforceソリューション開発・導入支援
データ分析及びコンサルティング
所属団体
一般社団法人データサイエンティスト協会
ジャパン・クラウド・コンソーシアム