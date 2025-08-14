2025年8月開催、国際医学会「AMSC Malaysia」において研究結果を発表

SBC Medical Group Holdings Inc.

SBCメディカルグループホールディングス（本社：米国カリフォルニア州 CEO：相川佳之）の相川、湘南美容クリニックに所属する医師3名（西川礼華・林篤志・高橋承子）が、国際医学会「AMSC Malaysia」に登壇し、研究成果を発表しました。

AMSC（Aesthetic Medicine and Surgery Conference）は、美容医療・皮膚科・形成外科分野における最高峰の専門医をはじめ、業界を代表する医療従事者が各国から集い、最先端の知見と技術を共有する権威ある国際医学会です。2025年8月6日（水）から2日間にわたり、マレーシア・クアラルンプールで開催された「AMSC Malaysia」には、中国、韓国、シンガポール、オーストラリア、ドイツ、イギリスなど30カ国以上から150名を超える著名なスピーカーが登壇し、1,600名以上の有識者に向けて講演を行いました。本学会は、世界中の専門家が知見を深め合い、国際的なネットワークを構築する貴重な場として高く評価されており、美容医療の未来を切り拓く学術・実践の両面で大きな注目を集めています。

本学会では、SBCメディカルグループホールディングス CEO 相川佳之をはじめ、湘南美容グループ 皮膚科全体統括の西川礼華医師、林篤志医師、高橋承子医師の計4名が、過去の学会発表や臨床実績に対する高い評価を受けて登壇。豊富な経験と専門性に基づく最新の研究成果を発表し、美容医療が単なる外見の変化にとどまらず、「自分らしく生きるための選択肢」へと進化していることを示しました。科学的根拠に裏付けられた症例紹介は特に来場者の関心と共感を集め、国際的にも高い評価を獲得しました。

SBCメディカルグループは、こうした国際学会での発信や海外研究機関との連携を通じて、最新知見と技術を積極的に取り入れ、グローバルな視点から美容医療の持続的な発展に貢献してまいります。

「AMSC Malaysia」開催概要

開催地：Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) （マレーシア・クアラルンプール）

開催日程：2025年8月6日（水）～2025年8月7日（木）

公式サイト：https://www.amsc.com.my

発表演題

相川佳之CEO（SBCメディカルグループホールディングス）

・Strategies for Our Medical Group’s Growth in Japan: How to Create One’s Own USP and the “Three-Way Win” Philosophy

西川礼華医師（湘南美容グループ 皮膚科全体統括）

・Body Contouring (Efficacy and Safety of Cryolipolysis)

・Skin Quality Treatment Using Microneedle RF and HA Injection

・FORUM: BODY TREATMENTS※

林篤志医師（湘南美容皮フ科 五反田院 院長）

・Educational System That Has Reduced the Incidence of Adverse Events Caused by Botulinum Toxin Injection: Study from 2,048,232 Cases in a Large Multicenter

高橋承子医師（湘南美容クリニック 新宿本院）

・Clinical Evaluation of Treatment Sequence in Combination Therapy with Thread Lift and Hyaluronic Acid Injection

※西川医師単独の講演ではなく、複数名によるグループセッション

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスのルーツである湘南美容クリニックは、2000年に神奈川県藤沢市で創業し、「美容医療をもっと身近に」という信念をもって、先進的な美容医療の提供に努めてまいりました。創業当初は美容医療を中心に事業を展開していましたが、その後、さらなる多角化を図り、不妊治療、歯科、整形外科などの保険診療分野にも進出。幅広い医療機関への経営支援を行う体制を整えるまでに成長しました。現在、当グループのクリニックネットワークは国内外にわたり259院に。日本を代表する医療グループとしての地位を確立し、2024年9月には米国NASDAQに上場を果たしました。今後は、グループパーパス「メディカルイノベーションで世界中の人々の幸福度向上に貢献する」の実現を目指し、クリニックネットワークの拡大とグローバル展開をさらに推進してまいります。

英 文 名：SBC Medical Group Holdings, Inc.

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー (米国証券コード)：SBC

所 在 地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

C E O：相川 佳之

事 業：医療機関（総合美容医療・歯科・AGA治療・婦人科・不妊治療・眼科・整形外科・再生医療治療、他）への経営支援事業

SBCメディカルグループホールディングス：https://sbc-holdings.com/jp

SBC湘南美容クリニック：https://www.s-b-c.net/

SBCメディカルグループ採用サイト：https://www.sbc-recruit.com/