【9月3日セミナー開催】EC物販の“安売り”から脱却！「高くても売れる」ネット販売におけるプレミアム戦略

株式会社LEAGUEは、株式会社マクロジの執行役員兼ECコンサルティング事業本部長の青桺諒亮さんに登壇いただき、ネット販売で高い価格設定でも売れる方法を学びたい事業者様向けの無料オンラインセミナー「EC物販の“安売り”から脱却！「高くても売れる」ネット販売におけるプレミアム戦略」を2025年9月3日（水）20時から開催いたします。



視聴予約はこちら(https://league-jp.com/seminar/20250903-premium-marketing/)

セミナー概要

ネット販売で長く売れ続けるには、“安くしない売り方”の型があります。

本セミナーでは、クラファンで注目を集めた商品が、その後モール内でどのように“高くても選ばれる存在”へと進化したのかを、実例とともに解説します。

指名検索・レビュー設計・LTV向上など、値下げに頼らず売上を伸ばすためのプレミアム戦略を、今の成功店はどう実践しているのか？

価格競争に巻き込まれずに、選ばれるブランドとして成長するための考え方と設計手法をお伝えします。

こんな方におすすめ- クラファンを含めたネット販売で高い価格設定でも売れる方法を学びたい方- 楽天・Amazonで“安売りに頼らない”戦略を模索している方- クラファン後、長期的に売れる商品設計・導線を整えたい方- ブランド力で選ばれるEC店舗を目指したい方- 高単価でも売れるページ・レビュー設計を学びたい方セミナー内容

安売りに頼らない、ネットショップ販売で“高くても売れる”店になる方法

～指名検索・LTVを高めるプレミアム戦略を徹底解説～

SHEINやTEMUといった超低価格のグローバルECプレイヤーが台頭する今、単なる値下げやセールでは限界があります。

楽天市場やAmazonにおいても、これまで通用していたセールの戦略では売上の頭打ちを感じている店舗も多いのではないでしょうか。

本セッションでは、実際に“選ばれる店”へと転換し、売上を再成長させた店舗事例をもとに、ブランド構築による脱・値下げ戦略を解説。

リピート率、LTV、指名検索を高める「今、本当に売れている店」が実践する楽天市場・Amazonでの勝ち方をお伝えします。

開催概要

日時：2025年9月3日 (水) 20:00 ～ 21:00

参加方法：WEB受講（Zoom）

参加費：無料

備考：途中入退室可、参加者・アンケート回答者限定特典あり（個別相談・資料提供）

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

登壇者プロフィール

青桺 諒亮

株式会社マクロジ 執行役員 ECコンサルティング事業本部長

2014年に大手上場企業に入社し、法人向けにコスト削減を中心としたソリューション営業に従事。 入社後1年で管理職へ昇格し、6年間で300社以上を支援。 2020年にWEB制作会社起業を経て、2021年マクロジに入社。 クライアントの課題解決、売上拡大を目的に様々なジャンルで支援している。

セミナーの詳細はこちら(https://league-jp.com/seminar/20250903-premium-marketing/)から確認してください。

問い合わせ先

メールアドレス：support@league-japan.com