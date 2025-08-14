ジャンカラの屋上（略してジャンオク）BBQにあの宮迫博之さんが降臨します！

株式会社TOAI

この度、2025年8月30日（土）にジャンオクBBQ（スーパージャンカラあべのプレミアム）で、夏のビックイベント「宮迫博之降臨！～夏の夜は、歌って、笑って、BBQでBINGO！ですっっ！～」 を開催します。

本イベントは、人気タレントの宮迫博之さんをゲストにお迎えし、BBQフルコースを楽しみながら「カラオケ採点BINGOチャレンジ」や記念撮影もできるスペシャルイベントです。加えて、限定プランでは、宮迫さんとの乾杯2ショット撮影、デュエット歌唱などもあり、「ジャンオク」でしか体験できない特別な夏の一日をご提供します。

■ジャンオクとは

「ジャンオク」は、ジャンカラ店舗の屋上スペースを活用し、開放的な空間でBBQとエンターテイメントを融合した新しい顧客体験を提供しているアミューズメント施設です。西日本最大級のカラオケチェーン「ジャンカラ」が手がける新規プロジェクトとして、2023年9月に京都・出町柳で1号店が誕生しました。

開放的な屋上で味わえる本格BBQに加え、カラオケステージや大型ビジョンを活用した空間演出により、昼夜問わず盛り上がれる新たなBBQ体験として、多くのお客様にご好評いただいています。

現在は、京都（出町柳）・大阪（あべの）・熊本（下通）の3店舗を展開しており、2025年8月29日（金）には京都の木屋町に4号店がオープンする予定です。

■イベント概要

イベント名：『宮迫博之降臨！～夏の夜は、歌って、笑って、BBQでBINGO！ですっっ！～』

開催日時：2025年8月30日（土）16:00～18:00（受付開始 15:30）

場所：スーパージャンカラあべのプレミアム店 屋上特設ジャンオク会場（大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2丁目5-1）

参加費：各席に応じた費用及び特典内容は下記をご確認ください（S席～C席の全4種）

- S席 スーパープレミアムチケット 15,000円/人特典内容：最前席もしくは優先席のご案内、宮迫さんとの乾杯＆歓談、2ショット撮影、直筆サイン色紙プレゼント- A席 プレミアムチケット 12,000円/人特典内容：優先席のご案内、2ショット撮影、直筆サイン色紙プレゼント- B席 レギュラーチケット１. 9,000円/人 （通常席のご案内）- C席 レギュラーチケット２. 8,000円/人 （通常席のご案内）

※大人・小人問わず同一料金となります

※全ての席にBBQフルコース、アルコール飲み放題を含みます

●「カラオケ採点BINGOチャレンジ」について

「カラオケ採点BINGOチャレンジ」は、カラオケの採点機能を使った、観て楽しめる参加型エンターテインメント企画です。

参加者全員に番号札を配布し、宮迫博之さんが抽選BOXから番号を引き、選ばれた方がお好きな楽曲をリクエスト。

宮迫さんがその楽曲のサビ部分を歌唱し、表示された採点スコアに応じて、ビンゴカードの該当マスが開いていきます。参加者全員でビンゴ達成を目指し、達成した列数に応じて豪華特典もご用意しています。

なお、リクエストされた楽曲を宮迫さんが知らない場合は、別の楽曲への変更をお願いする場合があります。

事前に、宮迫さんの好きなアーティストや得意ジャンルをチェックのうえご参加いただくと、よりお楽しみいただけます。

参加者も一体になって楽しめる、ジャンオクでしか味わえない体験をぜひご体感ください。

＜ビンゴ達成ごとの特典内容＞

- 1列ビンゴ：抽選で3名様に、宮迫さんとのデュエット権をプレゼント（※サビのみ）- 2列ビンゴ：宮迫さんがあの十八番を熱唱（※この時間だけ動画撮影OK）- 3列ビンゴ：宮迫さんが渾身のすべらない話（未公開）を披露

●事前予約お申込みフォームはこちら

（URL）https://forms.gle/sdMHhCBnmKKn6PKd8

※定員：100名（先着受付とし、定員に達し次第、受付終了となります）

※チケットごとの特典詳細は、上記申込フォーム内をご確認ください

※申込締切：2025年8月29日（月）23:59まで

■ジャンカラ概要

1990年にカラオケ事業をスタートして以降、歌い放題、飲み放題、料金の明朗化を実現することでお客様に受け入れられ、事業を拡大してきました。

他社には無いコンセプトルームの展開や店舗丸ごとコンセプトを持たせた新店の展開、また個室に限らずオープンなスペースで顧客同士がコミュニケーションを取れるオープンカウンターやBAL UTAOも有し、現在は西日本最大規模を誇るカラオケチェーンとして全国190以上の店舗を運営しております。

また近年ではDX化を推進しており、利便性の高いサービスを追求するため、無人受付精算機を全店へ業界初導入。

更にスマホ1つで予約・受付から精算までができる業界初の機能「すぐカラ」を公式アプリに搭載。

加えて飲食オーダー機能や選曲機能を導入し、全てがアプリで完結する次世代のカラオケ体験を実現しました。

常に新しい価値を生み出しながら、お客様が体験したことのないカラオケ空間の実現にむけて、チャレンジしていきます。

■株式会社TOAI概要

会社名：株式会社TOAI

代表取締役社長：東原元規

設立：昭和61年6月17日

株式会社TOAIコーポレートサイト：https://www.toai.co.jp/

ジャンカラ サービスサイト：https://jankara.ne.jp/

事業概要：西日本最大規模のカラオケチェーン「ジャンカラ」を中心とするエンターテインメント事業を展開。

カラオケ事業にて培ったノウハウ、豊富なリソースを活かし、お客様がワクワクするような新しい体験を生み出し続けます。現在、カラオケ事業に加え、オンラインカラオケアプリ・女性専用フィットネス・買物代行・バーチャルレストラン（8業態200店舗以上）・温浴施設・飲食店・トランクルーム・セルフフラワーショップなど幅広くサービスを展開しています。今後も新事業に果敢にチャレンジして経営者人材を創出すると共に、ダイナミックな事業ポートフォリオを構築していく方針です。

