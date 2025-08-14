ベーシック、8/27(水)11時よりコミューン主催のセミナー「SaaS成長戦略の転換点」に登壇

株式会社ベーシック

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One（フェレットワン）』を運営する株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋山勝）は、8/27(水)にコミューン株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：高田優哉）が主催するセミナー「SaaS成長戦略の転換点」に登壇いたします。

セミナー詳細はこちら

■セミナー概要

「今の戦い方では限界がある」と感じている

──そんなSaaS企業にとって、Go-to-Market（GTM）戦略の見直しは避けて通れない課題です。

BtoB／SaaS企業において事業を持続的に伸ばしていくには、ターゲットの再定義や、チャネルの選択、組織とプロダクトの進化をどう設計するかがカギとなります。

本イベントでは、まさにその転換点を乗り越えてきたSaaS企業の経営層・事業責任者が登壇し、自社のGTM構築～再構築のリアルな意思決定と取り組みを語ります。



「誰でも使える」設計だったプロダクトが、導入の積み重ねによって勝ち筋が見えはじめ、訴求やターゲット像が再定義されていく。営業・マーケは分業体制へ、チャネルもインバウンドやパートナー戦略へと舵を切り、プロダクト自体も新たな優先順位で磨かれていく。そうした事業の転換期において、CXOたちは何を軸に判断し、どのように意思決定してきたのか。そのリアルを、ぜひ覗いてみてください。

スタートアップから成長企業への移行に悩む企業、これからGTMを描こうとする企業、既存戦略に伸び悩みを感じている企業まで──あらゆるフェーズのSaaS企業にとってヒントとなる企画となっております。

■当社の登壇者

林 侑平

株式会社ベーシック

ferret事業部 マーケティング部 部長

Web専業広告代理店にてBtoB営業と運用経験を経て、2011年、ベーシック入社。比較メディアのBtoB営業・EC事業の事業責任者を務める。

SaaSプロダクトの事業推進に役割変更した後、カスタマーサクセス部門の立ち上げ・セールス部門の責任者・パートナーサクセス推進室の立ち上げなど様々なPJを立ち上げ、現在はマーケティング部統括に就任。傍ら年間50本以上のセミナー登壇も行う。

■お申し込みページURL

お申し込みページ

■お問い合わせ先

コミューン株式会社

お問い合わせ先

コミューン株式会社

■『ferret One』について

『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。

URL：https://ferret-one.com/

■株式会社ベーシックについて

「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニーです。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する”知識・環境・人”不足の問題を解決するため、

ferret事業とrun事業の2事業を展開しています。

▼ferret事業の各サービス

『ferret』：BtoBマーケティングの効率化を実現する支援サービス

『ferret One』：BtoBマーケティングのオールインワンツール

『ferretソリューション』：BtoBマーケティングのコンサルティング支援

『ferretメディア』：Webマーケティングメディア

▼run事業の各サービス

『formrun』：フォーム作成管理ツール

『bookrun』：日程調整自動化ツール

URL：https://basicinc.jp/

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：SaaS事業・メディア事業・BPaaS事業