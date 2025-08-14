えなこと「昭和、平成、令和」グラビア時間旅行！　歴代の水着グラビア表現で魅せる圧倒的な美　EX大衆 表紙＆巻頭に登場！

株式会社双葉社撮影/LUCKMAN・双葉社

人気コスプレイヤーのえなこさんが、８月１６日発売の月刊アイドル誌『EX 大衆』９月号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場いたします。

今回のテーマは、「グラビア時間旅行」。懐かしいレトロな水着をまとった 70～80 年代の爽やかなグラビアから、どこかギラギラした煌びやかな 90 年代グラビア、そしてナチュラルな雰囲気で包まれた現在のグラビアなど、歴代のグラビア表現を、令和グラビア界の絶対女王といわれるえなこさんが披露しています。まるで、えなこさんとグラビア時間旅行をしている気分に。表紙で採用された、えなこさんの「おいで」に吸い寄せられるようなカットも必見です。さらにインタビューでは、初めて明かされるえなこさんの「グラビアのマイルール」を語ってもらっています。本誌付録でクリアファイルがついているほか、ローソンで購入すると、限定の特製クリアファイルも付く企画もあります。

同号は、「夏色グラビア スペシャル号」と題し、乃木坂 46 伊藤理々杏さんや SKE48 の入内嶋涼さん、ペアでのグラビアは初となる人気姉妹コスプレイヤー・奥寺テーラさん＆奥寺ひなさん、HKT48 の江浦優香さん＆龍頭綺音さんなど、夏をテーマに撮りおろしたグラビアが満載！ インタビュー、対談、特集も豊富で今夏の暑さを吹き飛ばす豪華な内容となっております。

SKE48・入内嶋涼奥寺テーラ＆奥寺ひなHKT48・江浦優香＆龍頭綺音

撮影/LUCKMAN・双葉社『EX大衆』9月号

定価：1,000円（税込）

判型：A4判、112ページ

ネット書店、全国書店にて予約受付中

えなこ

１月 22 日生まれ、愛知県出身。No.1 コスプレイヤーとしてテレビ、雑誌、ラジオなど幅広く活躍中！ 毎週木曜 27:30～『えなこの〇〇ラジオ』（文化放送）レギュラー出演中。えなこ写真集『エピローグ』は９月 ３日発売！