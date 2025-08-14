電通デジタル、Googleが提供するMMMプロダクト「Meridian」のAPACパートナーに認定

株式会社電通デジタル

株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒 以下、電通デジタル）は、国内電通グループ（dentsu Japan）※として、Googleが提供するMarketing Mix Modeling（以下、MMM）プロダクト「Meridian」のAPACパートナーに認定されました。

「Meridian」認定パートナーロゴ画像

「Meridian」は、さまざまなマーケティング施策の効果を測定し、予算計画の決定やメディア全体の効果を改善するための統計分析手法であるMMMを実行するために、Googleが提供しているプロダクトです。

昨今、世界的なプライバシー保護に関する規制が強化される中で、MMMは3rdパーティCookieや個人レベルのデータを使用せずにマーケティングチャネル横断で効果測定を可能にする分析手法として注目を集めています。

今回、電通デジタルがあらゆるデータ活用ソリューションを用いてクライアントのマーケティング活動に数多く貢献してきたことや、高度な分析であるMMMを実行できるデータサイエンティストが多数在籍していること、そしてGoogleと協業してMMMの実績を積み上げたことが評価され、日本市場におけるAPACパートナーに認定されました。

このたびの認定により、当社は「Meridian」を活用する案件に関して、YouTubeのリーチ＆フリークエンシーデータや、プライバシーに配慮して集計およびインデックス化したGoogle検索ボリュームデータ（GQV）の提供を受けます。「Meridian」では、これらのデータを利用することで、最適なフリークエンシーの算出や、検索広告の効果計測の精度を向上することができます。

電通デジタルは、今後も「Meridian」を活用したMMMの高度化を実施し、企業のマーケティング活動向上を支援してまいります。

※：国内電通グループでは当社のほか、株式会社セプテーニなどが認定されています。

＜電通デジタルについて＞https://www.dentsudigital.co.jp/

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。