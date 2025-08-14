株式会社テックピット、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証を取得

株式会社テックピット

株式会社テックピット（本社：東京都千代田区、代表取締役：山田 晃平、以下「当社」）は、2025年8月5日付で、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である 「ISO/IEC 27001:2022」 認証を取得いたしました。

当社が提供するスキル管理SaaS「SkillDB」は、SI企業を中心に、エンジニアやプロジェクトに関する機密性の高い人的資本データをお預かりしています。今回の認証取得により、これらの情報資産をより安全かつ適切に管理・運用するための体制を国際的な基準で整備していることが、第三者機関である DQS Japan Inc. により証明されました。

今後も当社は、情報セキュリティの継続的な改善に努め、お客様に安心してサービスをご利用いただける環境づくりを進めてまいります。

認証概要

- 認証規格：ISO/IEC 27001:2022- 認証登録番号：50301725 ISMS22- 初回認証登録日：2025年8月5日- 発行日：2025年8月5日- 有効期限：2028年8月4日- 認証機関：DQS Japan Inc.- 認証範囲：株式会社テックピットにおける情報セキュリティマネジメントシステム（スキルデータを活用したSaaSプロダクトの開発・提供）

株式会社テックピットについて

テックピットは、IT業界向けスキルマネジメントを実現する「SkillDB」と、エンジニアが執筆した学習コンテンツを提供するプログラミング学習プラットフォーム「Techpit」を展開しています。

SkillDB サービスページ：https://lp.skilldb.jp/

Techpit サービスページ：https://www.techpit.jp/

本社所在地：東京都千代田区平河町2-5-3 MIDORI.so NAGATACHO

代表取締役：山田 晃平

本件に関するお問い合わせ先

株式会社テックピット 広報担当

Email：ent@techpit.jp

Webサイト：https://lp.skilldb.jp