NAVICUSが無料ウェビナー「メーカー企業SNS担当者必見！BtoBtoCで成果を出すSNSとは？～Vol.3 ファン育成編～」を開催！

株式会社NAVICUSご参加はこちら :https://navicus-jp.zoom.us/webinar/register/5017542901450/WN_DzVJTWJBRGyC2ZwmJ9KLQg

SNSを通じて企業様や地方自治体様のコミュニケーション支援サービスを提供する株式会社NAVICUS（本社：東京都千代田区、代表取締役：武内 一矢、以下：NAVICUS）は、2025年8月26日（火）に無料ウェビナー「メーカー企業SNS担当者必見！BtoBtoCで成果を出すSNSとは？～Vol.3 ファン育成編～」を開催いたします。

本ウェビナーは全3回構成のシリーズ最終回となるものです。今回は、SNS運用が軌道に乗ってきた多くの企業が次に直面する課題、「SNSが経営やマーケティング全体とどう接続していくのか？」という部分に焦点を当てます。

SNS運用においては、企業やブランドの価値に共感し、継続的に応援してくれるファンをどのように育成するのか、そのファンの存在を事業やマーケティングにどう活かすかが、次の重要なステップとなります。本ウェビナーでは、SNSが単なる一時的なバズやフォロワー獲得にとどまらず、長期的な価値を創出するためにどう活用できるのか、ファンベースの概念をSNS運用に応用し、具体的な事例を交えて解説します。

【ウェビナー概要】

日時 ：2025年8月26日（火）13:00～14:00

開催形式 ：オンライン（Zoomにて開催）

参加費 ：無料

対象 ：メーカー企業のSNSご担当者様 ※特に以下の方におすすめです。

- SNS運用には慣れてきたが、次の一手に悩んでいる方- フォロワー数ではなく、“熱量あるファン”を増やしたい方- SNSをより経営・マーケティング全体と結びつけたい方

▼このウェビナーで学べること

- ファンとの関係構築を軸にしたSNSの役割- 実際のBtoBtoC企業での活用事例- SNSがマーケティング資産として機能するための戦略的アプローチお申し込みはこちら :https://navicus-jp.zoom.us/webinar/register/5017542901450/WN_DzVJTWJBRGyC2ZwmJ9KLQg

▼登壇者

株式会社NAVICUS 代表取締役

武内 一矢

早稲田大学卒業後、コミュニティサービス運営のITベンチャーを経て、株式会社ディー・エヌ・エーに入社。SNSマーケチームの立ち上げを担う。その後、ふるさと納税ポータルサイト大手「ふるさとチョイス」を運営する株式会社トラストバンクでのマーケティング責任者などを経て、2018年、コミュニティ・SNSマーケティング支援を行う株式会社NAVICUSを設立、代表取締役に就任。2022年10月、九州を中心にWebマーケティング支援を行う株式会社NAVICUS九州のCMOに就任。

【株式会社NAVICUSについて】

NAVICUSは、企業様や地方自治体様のコミュニケーション支援を行う「ファン作り」の会社です。

事業会社においてSNS・マーケティング領域で多数の実績を出したスペシャリストが多く在籍。企業様の目的に合わせ、SNSを起点とした戦略コンサルティングや社内担当の育成、運用代行、アカウント分析、オフラインイベントの企画・ご支援など幅広くサポートいたします。ご支援先の累計フォロワー数は1億620万人を超えております（2025年5月時点）。

2023年12月より株式会社PR TIMESのグループに参画し、日々ご支援の幅を拡大中です。

＜事業内容＞

コミュニケーション戦略設計

キャンペーン企画・運営

SNS（X・Facebook・Instagram・LINE・TikTok・YouTube・Discordほか）運用代行・運用支援

Web広告運用

ファンイベント（オフラインイベント・生放送番組ほか）企画・運営

マーケティングセミナー実施

コミュニケーション施策の効果分析

ゲーム・エンタメ業界に特化したコミュニティ支援

ふるさと納税マーケティング業務支援

地方自治体SNSプロモーション

Instagram採用支援

ITWebサービスのコンサルティング全般

コーポレートサイト https://www.navicus.jp/

公式X https://x.com/navicus_jp

公式Facebook https://www.facebook.com/navicus.inc/

公式note https://note.com/navicus