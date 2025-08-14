こびとづかんの町　つるぎ発！こびとづかんベビーカステラのキッチンカー『ちるちる号』が始動

こびとのおやつ屋さん ちるちる号

石川県白山市鶴来で昭和23年より続く看板屋を営む「野崎工芸」（代表：野崎 昌喜）は、

2025年8月15日より、人気絵本『こびとづかん』のキャラクターの形をしたベビーカステラを販売する キッチンカー『ちるちる号』の営業を開始します。



『こびとづかん』は石川県白山市鶴来出身の絵本作家・なばたとしたか氏による作品で、不思議なこびとたちの生態や特徴がユーモラスに描かれており、子どもから大人まで幅広く親しまれています。この鶴来地域は、全国で唯一「こびとづかんの町」として公式に活動が認められている地域です。ここでしか買えない、新名物のベビーカステラの販売を通じて地域の活性化を目指していきます。

カクレモモジリ（正面） クサマダラオオコビト（正面）カクレモモジリ（背面） クサマダラオオコビト（背面）

今回登場するのは、

・「カクレモモジリ」

・「クサマダラオオコビト」

の2キャラクターをかたどった、地元・鶴来産米粉100％のグルテンフリーベビーカステラです。

見た目のかわいさだけではなく、使用する材料にはこだわっており 【安心】【楽しい】【地元発】の三拍子が揃ったおやつです。

キッチンカー：ちるちる号 まるで絵本の世界から飛び出してきたような外観のキッチンカー。フォトスポットにもなる体験型スイーツカーです。





外装のこびとたちと写真を撮った後は、ベビーカステラを食べながら町を散策する。鶴来地域にはこびと百貨店やこびとの商品を提供するお店がいろいろあります。

開業の背景と目的

・こびとづかんの人気を地域資源として活用

・地元商店街の回遊性向上

・国内外の観光客誘致（特に台湾・香港方面も視野）

・こびとファンの新たな“聖地化”

ブランドの強み

ここでしか買えない／食べられない 地元限定の「公認こびとベビーカステラ」

見た目のインパクト・SNS映え抜群

安心安全の地元産・米粉100%・グルテンフリー

2025.8.15（金） 10時～ オープン

代表者紹介

野崎 昌喜（のざき まさき）

昭和23年創業「野崎工芸」代表。

地域への想いを胸に、看板製作業の傍ら地域活性に取り組む熱血職人。





