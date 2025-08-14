【江崎びす子×ANGELBLUE】コラボグッズ販売開始！！

2025年8月15日（金）より、株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役執行役員社長 國京 紘宇）が展開する、1990年代後半～2000年代前半にかけて、 ティーンズの心をわしづかみにした伝説のジュニアブランド 「Angel Blue（エンジェルブルー）」のナカムラくんたちが、 病みかわいい世界観でZ世代から圧倒的支持を集めるイラストレーター・江崎びす子さんによる描き下ろしで登場！！
平成レトロでポップでキュートなデザインのコラボグッズは必見です！
ヴィレッジヴァンガードオンラインストアでの受注販売となりますので、この機会をお見逃しなく！


【商品詳細】



■オーロラアクリルパネル　\4,500（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


A5：アクリル3mm厚＋ステンレス脚付き


【仕様】


加工：オーロラ



■Tシャツ　M/L/XLサイズ　\5,500（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


M：身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩巾47cm


L ：身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩巾50cm


XL：身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩巾53cm



■ロンT　M/L/XLサイズ　\7,700（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


M：身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈61cm


L ：身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈62cm


XL：身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈63cm



■ステッカー　全3種　各\700（税込）




【素材】


PET


【サイズ】


ナカムラくん：H6.5cm×W6cm


ハナちゃん：H6.5cm×W6.3cm


ハニーデビル：H6.5cm×W5.9cm



■クリアカード　全3種　各\800（税込）




【素材】


PVC


【サイズ】


H8.6cm×W5.4cm



■アクリルキーホルダー　全3種　各\1,000（税込）




【素材】


アクリル樹脂/鉄


【サイズ】


ナカムラくん：H7cm×W6cm


ハナちゃん：H6.7cm×W6.3cm


ハニーデビル：H6.7cm×W5.9cm



■デスクマット　\3,600（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


30cm×60cm



■缶バッジ　全4種　各\600（税込）




【素材】


スチール


【サイズ】


丸型57mm



■マグカップ　全3種　各\2,400（税込）




【素材】


陶器


【サイズ】


H9.5cm×W8cm



■キャラクタースタンド　全3種　各\2,200（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


ナカムラくん：H8cm×W7.3cm


ハナちゃん：H8cm×W7.7cm


ハニーデビル：H8cm×W7.1cm



■ハンドタオル　全4種　各\1,850（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


20cm×20cm




【受注期間】



2025年8月15日（金）10：00～2025年8月31日（日）23：59


【お届け予定日】



2025年10月中旬～2025年10月下旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22004/


【関連リンク】



▼『江崎びす子』公式X


https://x.com/BisukoEzaki


▼『エンジェルブルー_ナカムラくん』公式X


https://x.com/nakamurakunfan



