【江崎びす子×ANGELBLUE】コラボグッズ販売開始！！
2025年8月15日（金）より、株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役執行役員社長 國京 紘宇）が展開する、1990年代後半～2000年代前半にかけて、 ティーンズの心をわしづかみにした伝説のジュニアブランド 「Angel Blue（エンジェルブルー）」のナカムラくんたちが、 病みかわいい世界観でZ世代から圧倒的支持を集めるイラストレーター・江崎びす子さんによる描き下ろしで登場！！
平成レトロでポップでキュートなデザインのコラボグッズは必見です！
ヴィレッジヴァンガードオンラインストアでの受注販売となりますので、この機会をお見逃しなく！
【商品詳細】
■オーロラアクリルパネル \4,500（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
A5：アクリル3mm厚＋ステンレス脚付き
【仕様】
加工：オーロラ
■Tシャツ M/L/XLサイズ \5,500（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
M：身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩巾47cm
L ：身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩巾50cm
XL：身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩巾53cm
■ロンT M/L/XLサイズ \7,700（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
M：身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈61cm
L ：身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈62cm
XL：身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈63cm
■ステッカー 全3種 各\700（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
ナカムラくん：H6.5cm×W6cm
ハナちゃん：H6.5cm×W6.3cm
ハニーデビル：H6.5cm×W5.9cm
■クリアカード 全3種 各\800（税込）
【素材】
PVC
【サイズ】
H8.6cm×W5.4cm
■アクリルキーホルダー 全3種 各\1,000（税込）
【素材】
アクリル樹脂/鉄
【サイズ】
ナカムラくん：H7cm×W6cm
ハナちゃん：H6.7cm×W6.3cm
ハニーデビル：H6.7cm×W5.9cm
■デスクマット \3,600（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
30cm×60cm
■缶バッジ 全4種 各\600（税込）
【素材】
スチール
【サイズ】
丸型57mm
■マグカップ 全3種 各\2,400（税込）
【素材】
陶器
【サイズ】
H9.5cm×W8cm
■キャラクタースタンド 全3種 各\2,200（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
ナカムラくん：H8cm×W7.3cm
ハナちゃん：H8cm×W7.7cm
ハニーデビル：H8cm×W7.1cm
■ハンドタオル 全4種 各\1,850（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
20cm×20cm
【受注期間】
2025年8月15日（金）10：00～2025年8月31日（日）23：59
【お届け予定日】
2025年10月中旬～2025年10月下旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22004/
【関連リンク】
▼『江崎びす子』公式X
https://x.com/BisukoEzaki
▼『エンジェルブルー_ナカムラくん』公式X
https://x.com/nakamurakunfan
【各種URL】
■ヴィレッジヴァンガード公式HP
https://www.village-v.co.jp/
-----------------------------------
■ヴィレッジヴァンガードオンライン
https://vvstore.jp/
【ヴィレッジヴァンガード公式X】
https://x.com/vv__official
【ヴィレッジヴァンガード公式Instagram】
https://www.instagram.com/village_vanguard/
【ヴィレッジヴァンガード公式TikTok】
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）