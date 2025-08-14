【江崎びす子×ANGELBLUE】コラボグッズ販売開始！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2025年8月15日（金）より、株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役執行役員社長 國京 紘宇）が展開する、1990年代後半～2000年代前半にかけて、 ティーンズの心をわしづかみにした伝説のジュニアブランド 「Angel Blue（エンジェルブルー）」のナカムラくんたちが、 病みかわいい世界観でZ世代から圧倒的支持を集めるイラストレーター・江崎びす子さんによる描き下ろしで登場！！

平成レトロでポップでキュートなデザインのコラボグッズは必見です！

ヴィレッジヴァンガードオンラインストアでの受注販売となりますので、この機会をお見逃しなく！

【商品詳細】

■オーロラアクリルパネル \4,500（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

A5：アクリル3mm厚＋ステンレス脚付き

【仕様】

加工：オーロラ

■Tシャツ M/L/XLサイズ \5,500（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩巾47cm

L ：身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩巾50cm

XL：身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩巾53cm

■ロンT M/L/XLサイズ \7,700（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈61cm

L ：身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈62cm

XL：身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈63cm

■ステッカー 全3種 各\700（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

ナカムラくん：H6.5cm×W6cm

ハナちゃん：H6.5cm×W6.3cm

ハニーデビル：H6.5cm×W5.9cm

■クリアカード 全3種 各\800（税込）

【素材】

PVC

【サイズ】

H8.6cm×W5.4cm

■アクリルキーホルダー 全3種 各\1,000（税込）

【素材】

アクリル樹脂/鉄

【サイズ】

ナカムラくん：H7cm×W6cm

ハナちゃん：H6.7cm×W6.3cm

ハニーデビル：H6.7cm×W5.9cm

■デスクマット \3,600（税込）

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

30cm×60cm

■缶バッジ 全4種 各\600（税込）

【素材】

スチール

【サイズ】

丸型57mm

■マグカップ 全3種 各\2,400（税込）

【素材】

陶器

【サイズ】

H9.5cm×W8cm

■キャラクタースタンド 全3種 各\2,200（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

ナカムラくん：H8cm×W7.3cm

ハナちゃん：H8cm×W7.7cm

ハニーデビル：H8cm×W7.1cm



■ハンドタオル 全4種 各\1,850（税込）

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

20cm×20cm

【受注期間】

2025年8月15日（金）10：00～2025年8月31日（日）23：59

【お届け予定日】

2025年10月中旬～2025年10月下旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22004/

【関連リンク】

▼『江崎びす子』公式X

https://x.com/BisukoEzaki

▼『エンジェルブルー_ナカムラくん』公式X

https://x.com/nakamurakunfan

【各種URL】

■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

-----------------------------------

■ヴィレッジヴァンガードオンライン

https://vvstore.jp/

【ヴィレッジヴァンガード公式X】

https://x.com/vv__official

【ヴィレッジヴァンガード公式Instagram】

https://www.instagram.com/village_vanguard/

【ヴィレッジヴァンガード公式TikTok】

https://www.tiktok.com/@vv_official_vv

-----------------------------------

【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）