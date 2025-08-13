EVNNE、KiiiKiii、プレデビューを迎えた新進気鋭のボーイズグループIDIDまで！『SBS人気歌謡』最新回が「Music K」にて日本最速・独占配信スタート！

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC（IMXC、本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：中村赫也）は、韓国で8月10日(日)に生放送された『SBS人気歌謡』の最新回を、翌日8月11日(月)18時よりPrime Videoのサブスクリプション「Music K」にて日本最速・独占配信を開始いたしました。

(C)SBS

『SBS人気歌謡』は、韓国の地上波放送局SBSで毎週日曜に生放送されており、世界中で絶大な人気を誇る今をときめくグループはもちろん、今後K-POP界に旋風を巻き起こすことが期待される新星まで、幅広いアーティスたちが出演し圧巻のステージをお届けすることでK-POPの最新事情をいち早くキャッチできる韓国のご長寿音楽番組です。

8月2週目の放送には、EVNNE、KiiiKiii、CLOSE YOUR EYES、IDID、XngHan&Xoul、SAY MY NAME、Queenz Eye、EPEX、ifeye、Koyote、イェナ、イヴ、Son E Ji U、ペ・ギソン、ICHILLIN’、N.TOP、ASC2NTの計17組の豪華アーティストたちが大集結。

(C)SBS(C)SBS(C)SBS

2023年に放送され、大人気9人組ボーイズグループ“ZEROBASEONE”を輩出した韓国のグローバルオーディション番組『BOYS PLANET』。全員がその番組出身であり、日本人メンバーのケイタ、韓国出身のパク・ハンビン、イ・ジョンヒョン、ユ・スンオン、チ・ユンソ、ムン・ジョンヒョン、パク・ジフの7人で結成された“EVNNE”が5thミニアルバム『LOVE ANECDOTE(S)』を引っ提げて約半年ぶりにカムバック。タイトル曲である＜How Can I Do＞のステージを披露し、余裕とキレ味を同居させた圧巻のステージで多くのファンの心を掴みました。

また、韓国の大手芸能事務所STARSHIPエンターテインメントが、事務所内の練習生を対象に開催したボーイズグループサバイバル番組『Debut’s Plan』から選出され、先月24日にプレデビューを迎えた“IDID”も登場。プレデビューと同日に公開したデジタルシングル＜STEP IT UP＞と共にフレッシュさを感じさせつつも力強さを兼ね備えた迫力のあるステージを披露しました。

さらには、同じくSTARSHIPエンターテインメントから約3年3カ月ぶりにデビューを果たした5人組ガールズグループ“KiiiKiii”もステージに登場。先週6日にリリースした、どこか青春を感じさせるような新曲＜DANCING ALONE＞を通して、爽やかなパフォーマンスをお届けしました。そんな魅力満載のステージを一度にお楽しみいただける『SBS人気歌謡』の最新話を「Music K」でご覧ください。

(C)SBS

「Music K」では、韓国で毎週日曜日に放送されるエピソードを、翌日月曜日18時より日本最速・独占配信。配信から一週間後の月曜には、日本語字幕も追加いたします。字幕がなくてもいいから早く観たいという方は翌日から、字幕付きでじっくり観たいという方は翌週から、「Music K」で韓国の国民的音楽番組『SBS人気歌謡』をお楽しみください。

≪ 配信概要 ≫

詳細はこちら :https://music-k.com/news/?uid=36&mod=document「Music K」公式サイト配信ページはこちら :https://amzn.to/4oActd4Prime Videoのサブスクリプション「Music K」(C)SBS

番組名：『SBS人気歌謡2025 日本最速・独占配信』

配信媒体：Prime Videoのサブスクリプション「Music K」

配信日時：毎週月曜日18時00分 最新話更新（前日韓国放送分）

※一週間後より日本語字幕付きで配信。

※韓国の放送スケジュールの都合等により、配信が休止になる週もございます。また、システムの都合上、配信開始時刻が前後する可能性もございます。予めご了承ください。

≪ 注意事項 ≫

※日本最速配信をご視聴いただくには、Prime Video内のサブスクリプション「Music K」へのご登録が必要です。

※Music Kに初めてご登録される方は最初の14日間無料でお試しいただけます。無料期間以降は、月額550円(税込)の登録料が発生いたします。

●概要

「Music K」とはPrime Videoのサブスクリプションで、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約100タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SHINee”の15年間の軌跡を描いた映画『MY SHINee WORLD』や、“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』、デビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ！』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金：550円(税込)

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能

・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・公式X：@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok：musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)

・ご登録はこちら(https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront?benefitId=musickjp&node=2351649051&linkCode=sl2&tag=channelk0d-22&linkId=6b6a510c5dafdfc058867a029b80dd98&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl)