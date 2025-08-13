4人組バンド BILLY BOO新曲「Shake it!!」が本日8月13日(水)待望の配信開始！ニュージャックスウィングとロックが交差する、渾身のMusic Video公開！
2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド、BILLY BOO（ビリーブー）の新曲「Shake it!!」が、本日8月13日(水)に待望の配信リリース。また、Music Videoを公開した。
新曲「Shake it!!」は、ニュージャックスウィングとロックの融合をテーマにした夏にぴったりのナンバー。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツにポップスを作り上げているBILLY BOOならではのカラーが際立つ1曲で、既にライブでも盛り上がる楽曲となっている。Ryo’LEFTY’Miyataが共同でアレンジを手掛けた。
Music Videoは、真っ白な背景に印象的な“BB”の大型美術を配置し、バンドの演奏シーンとダンサーの躍動が融合。ニュージャックスウィングの軽やかなグルーヴとロックの力強さが交差し、映像全体からグルーヴと躍動感が溢れ出す、視覚と聴覚の両方から「Shake it!!」の魅力を堪能できるクールでエネルギッシュな作品となった。
配信開始に合わせ、各音楽配信サービスでのストリーミングおよびダウンロードが可能。今夏のプレイリストに加えて、映像でもその世界観を体感してほしい。
【Music Videoリンク】
BILLY BOO - Shake it!! 【Official Music Video】
https://youtu.be/Y2BLl2thR1E
4月に配信された前作「ラプソディ」は、Billboard JAPAN “Heatseekers Songs”で2週連続1位、さらに2025年上半期チャートでは8位を獲得。また、全国57局のラジオ局でプッシュ曲(パワープレイ)に選出されるなど、その存在感を一気に高めた。
今後の活躍も目が離せない。
【新曲リリース情報】
BILLY BOO「Shake it!!」
8月13日(水)配信
▼配信リンク
https://billyboo.lnk.to/Shakeit
【BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"】
＜ツアー日程＞
・2025年
10月17日(金) 18:30 open / 19:00 start
【宮城】ROCKATERIA
w/ G over , 友成空
10月25日(土) 17:00 open / 17:30 start
【北海道】札幌KLUB COUNTER ACTION
w/ UMEILO, and more...
11月8日(土) 17:00 open / 17:30 start
【石川】金沢GOLD CREEK
w/ chef’s , Maverick Mom
11月21日(金) 18:30 open / 19:00 start
【愛知】ell.SIZE
w/ 13.3g , クボタカイ
12月12日(金) 18:30 open / 19:00 start
【香川】高松TOONICE
w/ 帝国喫茶 , Apes
12月13日(土) 17:00 open / 17:30 start
【大阪】Live House Pangea
w/ 606号室 , 窓際ぼっち倶楽部
・2026年
1月24日(土) 17:00 open / 17:30 start
【福岡】LIVE HOUSE Queblick
w/ クレナズム , and more...
1月25日(日) 17:00 open / 17:30 start
【広島】Cave-Be
w/ シズクノメ , and more...
2月7日(土) 17:00 open / 17:30 start
【東京】Spotify O-Crest
w/ Klang Ruler , 雨のパレード
＜TICKET＞
\3,500- (tax in / 1D代別)
BILLY BOO 公式ホームページ
https://billyboo.jp/
【BILLY BOOプロフィール】
2024年5月結成。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツに、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、キャッチーなメロディが融合した4人組バンド。
ボーカル・KAZUKI UJIIEの歌声は、一度聞いたら耳を離さない天性の歌声で人々を魅了する。
昨年10月にリリースした「レンズ」はABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMに抜擢、
今年2月にはバンド初となるEP「逆光」をリリースし、2月度のFM802ヘビーローテーションに選出される。
今年4月に配信リリースされた「ラプソディ」はTVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のエンディング・テーマとして書き下ろし、初のアニメタイアップを務める。
全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得し、配信リリース前にも関わらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”にチャートインという異例の快挙を成し遂げる。
配信後も“JAPAN Hot 100”45位、Billboard JAPAN Hot Animation 13位にチャートイン。
さらに”Billboard Japan Heatseekers Songs”にて2週連続首位、2025年上半期8位を獲得。
2025年の最注目バンド。
HP：https://billyboo.jp/
YouTube: https://www.youtube.com/@BILLYBOO_OFFICIAL
X: https://x.com/BILLYBOO_offici
Instagram: https://www.instagram.com/billyboo_official/