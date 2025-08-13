4人組バンド BILLY BOO新曲「Shake it!!」が本日8月13日(水)待望の配信開始！ニュージャックスウィングとロックが交差する、渾身のMusic Video公開！

2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド、BILLY BOO（ビリーブー）の新曲「Shake it!!」が、本日8月13日(水)に待望の配信リリース。また、Music Videoを公開した。



新曲「Shake it!!」は、ニュージャックスウィングとロックの融合をテーマにした夏にぴったりのナンバー。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツにポップスを作り上げているBILLY BOOならではのカラーが際立つ1曲で、既にライブでも盛り上がる楽曲となっている。Ryo’LEFTY’Miyataが共同でアレンジを手掛けた。




Music Videoは、真っ白な背景に印象的な“BB”の大型美術を配置し、バンドの演奏シーンとダンサーの躍動が融合。ニュージャックスウィングの軽やかなグルーヴとロックの力強さが交差し、映像全体からグルーヴと躍動感が溢れ出す、視覚と聴覚の両方から「Shake it!!」の魅力を堪能できるクールでエネルギッシュな作品となった。




配信開始に合わせ、各音楽配信サービスでのストリーミングおよびダウンロードが可能。今夏のプレイリストに加えて、映像でもその世界観を体感してほしい。




【Music Videoリンク】




BILLY BOO - Shake it!! 【Official Music Video】


https://youtu.be/Y2BLl2thR1E




4月に配信された前作「ラプソディ」は、Billboard JAPAN “Heatseekers Songs”で2週連続1位、さらに2025年上半期チャートでは8位を獲得。また、全国57局のラジオ局でプッシュ曲(パワープレイ)に選出されるなど、その存在感を一気に高めた。




今後の活躍も目が離せない。




【新曲リリース情報】




BILLY BOO「Shake it!!」


8月13日(水)配信


▼配信リンク


https://billyboo.lnk.to/Shakeit




【BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"】




＜ツアー日程＞


・2025年


10月17日(金)　18:30 open / 19:00 start


【宮城】ROCKATERIA


w/ G over , 友成空




10月25日(土) 17:00 open / 17:30 start


【北海道】札幌KLUB COUNTER ACTION


w/ UMEILO, and more...




11月8日(土) 17:00 open / 17:30 start


【石川】金沢GOLD CREEK


w/ chef’s , Maverick Mom




11月21日(金) 18:30 open / 19:00 start


【愛知】ell.SIZE


w/ 13.3g , クボタカイ




12月12日(金) 18:30 open / 19:00 start


【香川】高松TOONICE


w/ 帝国喫茶 , Apes




12月13日(土) 17:00 open / 17:30 start


【大阪】Live House Pangea


w/ 606号室 , 窓際ぼっち倶楽部




・2026年


1月24日(土) 17:00 open / 17:30 start


【福岡】LIVE HOUSE Queblick


w/ クレナズム , and more...




1月25日(日) 17:00 open / 17:30 start


【広島】Cave-Be


w/ シズクノメ , and more...




2月7日(土) 17:00 open / 17:30 start


【東京】Spotify O-Crest


w/ Klang Ruler , 雨のパレード




＜TICKET＞


\3,500- (tax in / 1D代別)




BILLY BOO 公式ホームページ


https://billyboo.jp/




【BILLY BOOプロフィール】


2024年5月結成。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツに、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、キャッチーなメロディが融合した4人組バンド。


ボーカル・KAZUKI UJIIEの歌声は、一度聞いたら耳を離さない天性の歌声で人々を魅了する。


昨年10月にリリースした「レンズ」はABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMに抜擢、


今年2月にはバンド初となるEP「逆光」をリリースし、2月度のFM802ヘビーローテーションに選出される。


今年4月に配信リリースされた「ラプソディ」はTVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のエンディング・テーマとして書き下ろし、初のアニメタイアップを務める。


全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得し、配信リリース前にも関わらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”にチャートインという異例の快挙を成し遂げる。


配信後も“JAPAN Hot 100”45位、Billboard JAPAN Hot Animation 13位にチャートイン。


さらに”Billboard Japan Heatseekers Songs”にて2週連続首位、2025年上半期8位を獲得。


2025年の最注目バンド。




HP：https://billyboo.jp/


YouTube: https://www.youtube.com/@BILLYBOO_OFFICIAL


X: https://x.com/BILLYBOO_offici


Instagram: https://www.instagram.com/billyboo_official/