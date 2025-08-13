4人組バンド BILLY BOO新曲「Shake it!!」が本日8月13日(水)待望の配信開始！ニュージャックスウィングとロックが交差する、渾身のMusic Video公開！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド、BILLY BOO（ビリーブー）の新曲「Shake it!!」が、本日8月13日(水)に待望の配信リリース。また、Music Videoを公開した。

新曲「Shake it!!」は、ニュージャックスウィングとロックの融合をテーマにした夏にぴったりのナンバー。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツにポップスを作り上げているBILLY BOOならではのカラーが際立つ1曲で、既にライブでも盛り上がる楽曲となっている。Ryo’LEFTY’Miyataが共同でアレンジを手掛けた。

Music Videoは、真っ白な背景に印象的な“BB”の大型美術を配置し、バンドの演奏シーンとダンサーの躍動が融合。ニュージャックスウィングの軽やかなグルーヴとロックの力強さが交差し、映像全体からグルーヴと躍動感が溢れ出す、視覚と聴覚の両方から「Shake it!!」の魅力を堪能できるクールでエネルギッシュな作品となった。

配信開始に合わせ、各音楽配信サービスでのストリーミングおよびダウンロードが可能。今夏のプレイリストに加えて、映像でもその世界観を体感してほしい。

【Music Videoリンク】

BILLY BOO - Shake it!! 【Official Music Video】

https://youtu.be/Y2BLl2thR1E

4月に配信された前作「ラプソディ」は、Billboard JAPAN “Heatseekers Songs”で2週連続1位、さらに2025年上半期チャートでは8位を獲得。また、全国57局のラジオ局でプッシュ曲(パワープレイ)に選出されるなど、その存在感を一気に高めた。

今後の活躍も目が離せない。

【新曲リリース情報】

BILLY BOO「Shake it!!」

8月13日(水)配信

▼配信リンク

https://billyboo.lnk.to/Shakeit

【BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"】

＜ツアー日程＞

・2025年

10月17日(金) 18:30 open / 19:00 start

【宮城】ROCKATERIA

w/ G over , 友成空

10月25日(土) 17:00 open / 17:30 start

【北海道】札幌KLUB COUNTER ACTION

w/ UMEILO, and more...

11月8日(土) 17:00 open / 17:30 start

【石川】金沢GOLD CREEK

w/ chef’s , Maverick Mom

11月21日(金) 18:30 open / 19:00 start

【愛知】ell.SIZE

w/ 13.3g , クボタカイ

12月12日(金) 18:30 open / 19:00 start

【香川】高松TOONICE

w/ 帝国喫茶 , Apes

12月13日(土) 17:00 open / 17:30 start

【大阪】Live House Pangea

w/ 606号室 , 窓際ぼっち倶楽部

・2026年

1月24日(土) 17:00 open / 17:30 start

【福岡】LIVE HOUSE Queblick

w/ クレナズム , and more...

1月25日(日) 17:00 open / 17:30 start

【広島】Cave-Be

w/ シズクノメ , and more...

2月7日(土) 17:00 open / 17:30 start

【東京】Spotify O-Crest

w/ Klang Ruler , 雨のパレード

＜TICKET＞

\3,500- (tax in / 1D代別)

BILLY BOO 公式ホームページ

https://billyboo.jp/

【BILLY BOOプロフィール】

2024年5月結成。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツに、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、キャッチーなメロディが融合した4人組バンド。

ボーカル・KAZUKI UJIIEの歌声は、一度聞いたら耳を離さない天性の歌声で人々を魅了する。

昨年10月にリリースした「レンズ」はABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMに抜擢、

今年2月にはバンド初となるEP「逆光」をリリースし、2月度のFM802ヘビーローテーションに選出される。

今年4月に配信リリースされた「ラプソディ」はTVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のエンディング・テーマとして書き下ろし、初のアニメタイアップを務める。

全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得し、配信リリース前にも関わらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”にチャートインという異例の快挙を成し遂げる。

配信後も“JAPAN Hot 100”45位、Billboard JAPAN Hot Animation 13位にチャートイン。

さらに”Billboard Japan Heatseekers Songs”にて2週連続首位、2025年上半期8位を獲得。

2025年の最注目バンド。

HP：https://billyboo.jp/

YouTube: https://www.youtube.com/@BILLYBOO_OFFICIAL

X: https://x.com/BILLYBOO_offici

Instagram: https://www.instagram.com/billyboo_official/