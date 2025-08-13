有名ボカロP・Junky氏が月守ルナに楽曲提供　VLiver業界注目のコラボ実現！

株式会社コレカティス

株式会社コレカティス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋大樹、以下「CORECATIS」）は、当社が運営する「CORECATIS VIRTUAL PROJECT所属『月守ルナ』に有名ボカロP・Junky氏が楽曲を提供することが決定したことをお知らせいたします。

Junky氏は、代表曲『メランコリック』や『#あくあ色ぱれっと』などで知られる人気ボカロPで、そのキャッチーかつ中毒性のあるサウンドは国内外のファンから高い支持を得ています。本プロジェクトでは、月守ルナの世界観に合わせた完全書き下ろし楽曲を制作し、2025年12月から2026年1月頃のリリースを予定しております。

本企画では、Junky氏による書き下ろし楽曲を軸に、描き下ろしイラストやミュージックビデオ（MV）の制作、楽曲リリースなど、幅広い展開を予定しています。詳細なスケジュールや発表内容は、CORECATIS公式サイトおよび各種SNSにて随時お知らせいたします。

今後の続報にぜひご期待ください。

■Junky氏について

Junky（ジャンキー）氏は、日本の音楽プロデューサー・作曲家・作詞家として活躍する人気ボカロP。代表曲には、鏡音リンの『メランコリック』や湊あくあ（ホロライブ）の『#あくあ色ぱれっと』、『Happy Halloween』などがあり、いずれも国内外で高い評価と支持を得ています。

そのキャッチーで中毒性のあるメロディラインと、ジャンルにとらわれない多彩なアレンジが特徴で、YouTubeや各種音楽配信サービスにおいて累計数千万回以上の再生数を記録。

近年では、Vtuberやアーティストへの楽曲提供、イベント用テーマソングの制作など活動の幅を広げ、音楽とエンターテインメントの融合に大きく貢献しています。

【提供楽曲 一部抜粋】

#あくあ色ぱれっと / 湊あくあ

MOTTO!!! /MORE MORE JUMP!

rainy lady/しぐれうい

きみいろプリンセス / 湊あくあ

ChocoLove / 癒月ちょこ

恋愛耐性値 / P丸様

■対象ライバー

「月守ルナ」

「SNS」

【Twitter】https://x.com/Lunatic__xxx

【17LIVE】https://17.live/s/u/da0858c4-586b-4777-8d74-c6a77fdf63fc?pid=17.live

■CORECATISとは

“世の中をエンターテイメントへ”をミッションに掲げ、世の中のあらゆるモノゴトをコンテンツ化し、「発見をおもしろさへ」と昇華させるエンターテイメントを発信していく事を目的に Talent、LIVERの育成を行っております。

累計 Talent、LIVER数は1000名を超え、今もなお拡大を続けているライブ配信業界最大手の企業です。

■CORECATIS VIRTUAL PROJECTとは

誰もが理想の自分の姿を思い描いた事はあると思います。

その理想を私たちと一緒に形にしませんか？

業界最大手のLIVE配信事務所が主催する 100人オーディション

あなたのなりたい自分を実現させ 活躍のステージをご用意致します。

年齢、外見、キャリアでの選考は一切考慮せず、純粋な”才能”だけで勝負する オーディション型プロジェクト

新しい自分に生まれ変わり、「なりたい自分」「なりたかった自分」になって夢を叶えましょう

■「CORECATIS VIRTUAL PROJECT」バーチャルライバーオーディション特設サイト

オーディション特設サイト：https://corecatisvirtual-project.com/

＊現在は三期生オーディションを開催中で 特設サイトはSeason3仕様になっております。

■応募条件

・専属契約が可能な方

・ストリーミング配信が可能な方

・満18歳以上の女性

・PCをご自身でご用意できる方

・SNSで積極的に活動が可能な方

■会社概要

・会社名 : 株式会社コレカティス

・オフィス : 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15階

・代表者 : 高橋大樹