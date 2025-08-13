音声AIのRecho、全社員・業務委託メンバーのAIツール利用を月額最大3万円まで支援する制度を導入
音声AI Agentを簡単に構築できる基盤「Recho Voice AI Platform」を開発する株式会社Recho（読み方：レコー、本社：東京都中央区、代表取締役：邱 実）は、全社員および業務委託メンバーが業務で利用するAIツールの費用を月額最大3万円まで会社が負担する「AI活用支援制度」を導入いたしましたのでお知らせいたします。
概要
支援額： 月額最大30,000円/人
対象者： 全社員および業務委託メンバー
適用開始： 2025年7月1日
背景
当社では全メンバーがAIツールを日常業務で活用しており、AIネイティブな働き方が標準となっています。今回の拡充により、新しいAIツールやサービスが登場した際に、各メンバーが必要に応じて迅速に導入・検証できる体制を整えました。今後もAI技術の進化に合わせて、メンバーが最新のツールを活用できる環境を提供してまいります。
株式会社Rechoについて
「Your 2nd Voice」というコンセプトのもと、Voice Agent構築基盤「Recho Voice AI Platform」を開発・提供。モデルの開発から技術基盤の提供、導入、運用まで一気通貫で提供し、実業務で活躍するVoice Agentを実現。自社のVoice Agentを簡単に構築できるようになることで、音声によるコミュニケーションの可能性を解き放ち、すべての人がもっと豊かにつながる社会を目指します。
本社：〒104-0053 東京都中央区晴海3丁目10-1 Daiwa晴海ビル 2F
代表取締役社長：邱 実
主要事業：音声AI Agent構築基盤「Recho Voice AI Platform」の開発・提供及びVoice Agentの導入・運用支援
URL：https://recho-ai.com
採用情報
Rechoでは音声 AIの未来を共に創るメンバーを募集しています。基盤開発からPoC/プロジェクトのデリバリーまで音声コミュニケーションの新たな可能性に挑戦したい方のご応募をお待ちしています。
採用情報(https://cjpwfdkgetzl.jp.larksuite.com/wiki/LynywzDg0icWhFk9uujjfsA1puh)
