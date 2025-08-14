「営業・マーケDXPO 東京’25夏」にDynaMeetが出展！

DynaMeet株式会社

DynaMeet株式会社（本社：東京都渋谷区、共同創業者CEO兼CTO：Ayan Ray、以下 「当社」）は、2025年8月21日（木）から22日（金）に東京ビッグサイトで開催される「営業・マーケDXPO 東京’25夏」に出展いたします。

営業組織の在り方を変える--。AI SDRが商談機会を捉え、再現性ある営業プロセスを実現する

「DynaMeet（ダイナミート）」を展示会にてご紹介します。当日は、実際のワークフローをご覧いただけるデモを実施予定です。

■ 展示会出展の背景

営業組織の生産性向上と商談創出の再現性が求められる今、当社は営業自動化とリードナーチャリングを統合したSaaS「DynaMeet」を展開しています。再現性のある商談獲得や、限られたリソースで成果を最大化する基盤として、先行公開を通じて多くの関心と高い評価をいただいています。

本展示会では、営業部門が抱える「商談創出の属人化」「インサイドセールスの工数過多」「ホットリードの取りこぼし」といった課題に対し、AIによる業務の可視化と自動化を実現するソリューションをデモ形式でご紹介いたします。

AIがSDR（Sales Development Representative）業務を代替することで、リードのスコアリングやアプローチ、商談化までを一気通貫で支援。新規顧客開拓営業の成果最大化とリソース最適化の両立を目指す企業様に、新たな選択肢としての体験をお届けします。

営業・マーケティング部門のご担当者様にとって、現場での課題解決をイメージいただけるこの機会に、ぜひ当社ブースにお立ち寄りください。

■ 製品について

AI SDRがサイト訪問者の関心をつかみ、確度の高い商談創出を自動化する「DynaMeet」

「DynaMeet」は、Webサイト訪問者の行動をリアルタイムで解析し、関心の高い見込み客を特定、顧客が抱える課題をAI SDR（AIを活用した営業アプローチ自動化ツール）がヒアリングして商談日程の調整まで自動化する営業支援ツールです。重要案件は「リアルタイム通知機能」で即時に営業担当が介入することができ、受注確度の高い商談を継続的に創出することが期待できます。

▼ DynaMeet 公式サイト

https://dynameet.ai/

■ 出展概要

サイト訪問者の行動をリアルタイムで解析自動チャット対応日程調整までシームレスに完了

展示会名：営業・マーケDXPO 東京'25夏

開催日時：2025年8月21日（木）～22日（金）9:30～17:00

会場：東京ビッグサイト 西1・2ホール

出展ブース番号：7-90

公式サイト：https://dxpo.jp/real/fox/tokyo/sales/

展示内容：最新デモ、機能のご紹介

来場登録をする（無料） :https://dxpo.jp/real/fox/tokyo/sales/※ご入場には事前登録が必要となります。

当日ご来場が難しい方のために、オンライン展ページもご用意しています。

▶︎ オンライン展はこちら(https://dxpo.jp/u/fox/webooth/detail?webooth_slot=1861)

■ 本件に関するサービスのお問い合わせ先

DynaMeet株式会社 営業部

info@dynameet.ai

■ DynaMeet株式会社について

DynaMeet株式会社は、カンパニービルダーとして日本の商習慣や企業文化に着目し、持続的なインパクトをもたらすテックビジネスの創出を行うWAY Equity Partners株式会社による支援を受け、「営業チームがより多くの時間を顧客と有意義に使えるように。」をミッションに、カナダ出身の創業者兼CTOであるAyan Rayによって2024年10月に設立された企業向け営業支援SaaSの開発・提供を行うセールステック企業です。

会社名：DynaMeet株式会社

設立：2024年10月3日

共同創業者CEO兼CTO：Ayan Ray

共同創業者CRO：澤野 拓実

本社所在地：東京都渋谷区猿楽町１７―１０ 代官山アートヴィレッジ２C

URL：https://dynameet.ai/