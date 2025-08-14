【EUのキホン】グローバル研修・海外赴任研修 | 新講座公開！《グローバル人材育成特化型 INSIGHT ACADEMY Eラーニング》

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」にて、新規講座「EUのキホン」をリリースしました。

サンプル動画ご視聴 :https://insighta.jp/set/1397

グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」

「EUのキホン」リリース

この度、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」にて、「EUのキホン」を公開しました。

EUでビジネスを展開する際には、EUの制度・法規制の理解とその影響を見据えた戦略立案が不可欠です。

本講座では、欧州27か国が統合する巨大かつ成熟した市場としてのEUの仕組みを体系的に学び、 “ブリュッセル効果” がグローバルビジネスに与える影響を具体的に理解します。EUでビジネスを成功させるには、具体的に以下が重要です。



１. EUの成り立ちと基本理念（戦争回避の創造的努力）

２. 単一市場・主要機関・法体系の理解

３. 規制動向の把握と実務対応（GDPR・気候変動対策・製品規格など）



EU関連業務に携わる国内外の駐在員や担当者の方、またEU市場を視野に入れた戦略立案を行う経営層にぜひご視聴いただきたい講座です。

サービス問い合わせ/資料請求 :https://client.insighta.co.jp/contactコース構成

EP1：EUの重要性～ブリュッセル効果～

・自己紹介

・EU市場の規模を把握

・無視できないブリュッセル効果



EP2：EUとは何か

・EUの基本理念「二度と戦争を起こさない」

・ブリュッセル効果による影響



EP3：EUの主要機関と運営

・EUの4つの主要機関

・欧州委員会

・欧州理事会とEU理事会

・欧州議会



EP4：EUの法体系

・EUの憲法的な位置づけの「基本法」

・「二次法」の重要なポイント

・EU司法裁判所



EP5：EUの立法プロセス

・「法案提出前後の段階」

・「トリローグ（3者協議）の段階」

・3つの立法手続き



EP6：EUの政策領域と財政

・EUと加盟国による権限の分担

・EUの財政構造



EP7：EUと欧州地域の枠組み

・シェンゲン協定と通貨ユーロがもたらす欧州単一市場

・EUと非EU加盟国の関係



EP8：EUの助成制度

・「規制」と「助成」は 政策運営の表裏一体

・助成制度の対象企業とその領域



EP9：全体のまとめ

・本講座のまとめ

・EU市民から見たEU

講師プロフィール

元砂 洋樹（もとすな ひろき）氏

元大手総合商社 フランス現地法人社長他

大手総合商社での32年間で、経営戦略立案・推進、開発援助案件の推進、拠点経営、直近ではインテリジェンス（地政学、EU規制動向）などの職務を推進。また、外食やアパレルにおいて約4年間、小売り事業の開発・経営、消費者マーケティングに参画。総合商社ではフランス、ベルギー、イスラエル、コートジボワールに合計14年間駐在、うち、10年間は海外拠点長を歴任。経営レベルの社内調整、拠点経営（事務所立上げを含む）や異文化マネジメントにも精通。在仏中には在仏日本商工会議所会頭にも就任。

グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」とは

インサイトアカデミーは、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」を提供し、大手上場企業200社以上、10,000名以上のグローバル人材育成を手掛けているグローバル人材育成の専門カンパニーです。

約11,000名の海外ビジネス専門家の知見を集約し、グローバルビジネスで必要となるスキル・マインド・応用力を体系的に強化できるグローバル人材育成専門のプログラム（１.グローバルマインド、２.異文化マネジメント力、３.経営知識、４.海外ビジネス環境理解、５.実務言語力、６.実戦適用力）が、「INSIGHT ACADEMY」の最大の特徴です。

また、「国別に」カスタマイズした研修プログラムを設計することが可能です。

■無料トライアル受付中！

ご担当者様向けに、150講座以上をすべてご視聴いただける「Eラーニングの2週間無料トライアル」をご用意しております。

この機会に、ぜひお試しください！

会社概要

無料トライアルをする :https://client.insighta.co.jp/trialインサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://insighta.jp/

‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training

‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language