SNSマーケティング支援で短期間に成果を実現！

株式会社BOTANICO

株式会社BOTANICOのアシナミSNSは、Instagram・TikTok・XなどのSNS運用とSNS広告を組み合わせたマーケティング支援を通じ、IT企業の採用強化、飲食店の集客向上、住宅会社の顧客獲得など、複数業種で短期間に成果を創出しました。各施策では、最短2ヶ月で応募・問い合わせを獲得し、半年以内にフォロワー数や来店数、成約件数の大幅な向上を実現。当社は今後も、業種や規模を問わず、SNSを活用した効果的な集客・採用支援を提供してまいります。

SNSマーケティング支援事例を発表

～採用強化から集客増加まで、短期間で成果を創出～

1. IT企業の採用施策

InstagramやTikTok、SNS広告を組み合わせた採用施策を実施。支援開始からわずか2ヶ月で3名の応募を獲得し、3ヶ月目も同数の応募を達成しました。短期間で採用母集団を形成し、採用効率を向上させています。

2. 飲食店の集客支援

InstagramとXを活用したSNSブランディング・情報発信を支援。開始半年でフォロワー数3,000人を突破し、店舗は連日満席となるまでに成長しました。話題性と来店動機を生むコンテンツ設計が奏功しました。

3. 住宅会社の集客支援

Instagram運用とSNS広告を組み合わせた集客施策により、支援開始時にはゼロ件だった問い合わせを2ヶ月目から獲得。その後も順調に増加し、半年後には月間15件の問い合わせに到達しました。

当社は、SNSマーケティングを通じて企業や店舗の認知向上・顧客獲得を支援し、今後も業種・規模を問わず成果創出に貢献してまいります。

詳しくはこちら(https://btnc.co.jp/lp/ashinami-sns/)

当社は、SNS運用と広告を組み合わせた最適なマーケティング戦略により、採用強化・集客増加・ブランド認知向上を実現しています。

「SNSを活用して成果を出したい」「短期間で応募や問い合わせを増やしたい」とお考えの企業・店舗様は、ぜひお気軽にご相談ください。

貴社の現状に合わせた無料診断と最適なプランをご提案いたします。

株式会社BOTANICOについて

デジタルマーケティングをベースにした分析・企画・デザイン・開発を得意とする会社です。

目指すKGI（目的）に合わせて、KPI（手段）の策定や、KGI実現に向けた デジタルマーケティングプランの考案、ネット広告の効果シュミレーションなどを行います。共に試行錯誤しながら成長していける、そんな関係性を クライアントと共に築くことを目標としています。

・代表取締役CEO：佐藤洋平

・執行役員：松江 舞子

・執行役員：長谷川文哉

・所在地：神奈川県横浜市

・コーポレートサイト：https://btnc.co.jp/

詳しくはこちら(https://btnc.co.jp/lp/ashinami-sns/)