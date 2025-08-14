世界一のマジシャンIbukiが『ラヴィット！』に生出演で話題沸騰！

Ibuki

8月14日放送のTBS系朝のバラエティ番組『ラヴィット！』にマジシャン Ibuki（イブキ）（24歳）がスタジオ生出演。

MCやゲストを巻き込みながら、約20分間にわたり、世界一の称号を勝ち取った“ボタンマジック”をはじめとする特別構成のマジックを生放送で披露し、全国の朝を驚きと笑顔で包みました。

高比良くるま（令和ロマン）の、子どもの頃から大好きな「マジックショー」を生で観たい！というリクエストで、出演が決定しました。





Ibukiは、2025年7月20日、イタリア・トリノで開催された世界最高峰のマジックの大会「FISM 2025（フィズム／国際奇術連盟主催）」において、日本人初となるクロースアップ・マジック部門 グランプリを受賞し、世界一の称号を勝ち取ったばかり。テレビでの生出演は、受賞後初となります。

■朝のテレビで起きた「衝撃のマジック」

番組中、次々にボタンが手の中から消え、ハンカチの中に移動した。最後には、ボタンがハンカチに完全に縫い付けられていた。高比良くるま（令和ロマン）も「縫われてます！！縫われてます！！」と驚きをあらわにした。また、MCの川島明（麒麟）やゲストの石井・新山（さや香）、LEO（BE:FIRST）が選んだボタンや糸が予言されているマジックなどが行われた。

ワインのコルクを使ったマジックでは、ゲストの予想を裏切り、ポケットに入れたはずのコルクがワイングラスに戻ったり、いつの間にかワインボトルに戻ったりしていた。ゲスト陣が「ええええ！！！」と絶叫し、出演者全員が総立ちでスタジオは騒然となった。



視聴者からも「マジック凄すぎる！」「ずっと見てたい！」とコメントが殺到した。

■『ラヴィット！』特別バージョンの構成

今回の出演のために、FISM受賞作である“ボタンマジック”を核に、新作や日本のテレビ初披露となる演目を加えた特別バージョンを構成。ボタンマジックの他にも、ワインのコルクやグラス、ワインボトルを使ったマジックも披露した。

■Ibuki（イブキ）プロフィール

2001年2月8日京都府出身 24歳

2023.24.25年クロースアップマジック全日本3連覇チャンピオン。2023年にマジック界に彗星の如く現れ、国内のマジックコンテストを総なめ。同年11月にはマジックの世界大会"FISM"の日本代表に選出される。

2025年に開催された世界大会本戦にてアジア代表として出場。クロースアップ・マジック部門グランプリおよびマイクロマジック部門 1位を受賞。

世界1位の称号を獲得する。

洋服のボタンを使った独創的なマジックは、国内外から高い評価を受ける。高い技術力と圧倒的なセンスで世界中のマジシャンを魅了する。

