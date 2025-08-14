【ATTITU】8月21日(木)より立川・GREEN SPRINGSにてポップアップストアを開催

株式会社土屋鞄製造所 ATTITU


　革製品を製造販売する老舗、(株)土屋鞄製造所（本社・東京都足立区、以下当社）の精神を受け継ぎながら「『正解はない』を新しいスタンダードに」をコンセプトに今を生きる人にフィットするものを提案するブランド「ATTITU（アティテュ）」は、2025年8月21日(木)から11月3日(月祝)まで、東京・立川の複合施設「GREEN SPRINGS（グリーンスプリングス）」にてポップアップストアを開催します。ポップアップストアでは再入荷のご要望が多かった「CORDURA(R) バックパック Medium」の受注会を9月16日(火)まで実施するほか、ご購入者の方にはノベルティとしてオリジナルデザインの蓄光缶バッジを、ご来店時にATTITU 公式Instagram をフォローいただいた方にはステッカーもプレゼントします。


人気バックパックの数量限定受注会を開催



　8月21日(木)から9月16日(火)まで「CORDURA(R) バックパック Medium」の受注会を実施します。定番の「ブラック」に加え、アクセントになるカラー革タグをあしらった2つの数量限定型「ブラック×オフホワイト」「ブラック×ライムグリーン」もご用意しました。今回の受注会では上記3カラーのご注文を承ります。


受注期間：8月21日(木)～9月16日(火)


※受注上限数に達し次第受注終了


※商品のお渡しは9月末ごろの予定です






ブラック

【数量限定型】ブラック×オフホワイト

【数量限定型】ブラック×ライムグリーン

CORDURA(R) バックパック Medium \39,600(税込)


サイズ：縦45.0×横34.0×底マチ16.0cm


素材外装：ナイロン、牛革


素材内装：ポリエステル


重さ：約620g


カラー：ブラック、ブラック×オフホワイト、ブラック×ライムグリーン


※「ブラック×オフホワイト」「ブラック×ライムグリーン」は数量限定型


ご購入者全員にオリジナル蓄光缶バッジをプレゼント



バッジのデザインは3種類

　ATTITU商品をご購入の方全員に、オリジナル蓄光缶バッジをプレゼント。ご購入点数1点につき、ノベルティ1つをお渡しします。


※なくなり次第配布終了





開催概要


■名称


ATTITU POP-UP STORE


■期間


2025年8月21日(木)～11月3日(月祝)


■場所


GREEN SPRINGS


東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS 2F


※土屋鞄製造所／grirose 立川店内となります


■営業時間


10:00～19:00


■休業日


GREEN SPRINGSの休館日に準ずる


■「CORDURA(R) バックパック Medium」受注会


2025年8月21日(木)～9月16日(火)　※受注上限数に達し次第受注終了


■ノベルティプレゼント


2025年8月21日(木)～　※なくなり次第配布終了


■ステッカープレゼント


2025年8月21日(木)～　※なくなり次第配布終了


■詳細ページ


https://tsuchiya-kaban.jp/blogs/news/news_250807


※本POP-UP STOREではTSUCHIYA KABAN製品のお取り扱いはございません


「ATTITU」について


　ATTITU（アティテュ、以下「ATTITU」）は、1965年創業、東京でランドセル職人が立ち上げた工房を発祥とする土屋鞄製造所（以下、土屋鞄）の新しいブランドです。土屋鞄ではこれまで「日本で一番良いものを作りたい」という信念で、苦境の中でも常に新しい手法に挑戦してきました。ATTITUはそんな土屋鞄の精神を受け継ぎながら、「『正解はない』を新しいスタンダードに」をコンセプトに掲げ、これまでに固執しない本質的な思考で、今を生きる人にフィットするものを提案します。


会社概要


会社名：株式会社 土屋鞄製造所


代表取締役社長：土屋成範


所在地（本社）：〒123‐0841　東京都足立区西新井7-15-5


事業内容：オリジナルブランドでの皮革製品を中心としたランドセル、鞄・小物の企画・製作、及び販売。


ブランドURL：ATTITU　https://tsuchiya-kaban.jp/collections/attitu


TSUCHIYA KABAN　https://tsuchiya-kaban.jp/　　土屋鞄のランドセル　https://tsuchiya-randoseru.jp


grirose　https://grirose.jp　　CRAFTCRAFTS　https://tsuchiya-craftcrafts.jp


objcts.io　https://objcts.io


【お客様お問い合わせ先】

お客様サポート係


電話：0120-907-647（平日10：00～17：00）　


メール：support@tsuchiya-kaban.com