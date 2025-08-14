辻・本郷ITコンサルティング株式会社

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田 健)は、株式会社YKプランニング（本社：山口県防府市、代表取締役社長：岡本 辰徳）と共催で、2025年8月29日（金）に「税務申告のその先へ！会計事務所が顧問先支援で“選ばれる”ための戦略

～辻・本郷の成功事例公開～」になる方法～」を開催いたします。

税務申告のその先へ！会計事務所が顧問先支援で“選ばれる”ための戦略～辻・本郷の成功事例公開～

■概要

税務申告業務に留まらず、顧問先の経営課題解決まで踏み込んだサービス提供で、顧問先のDX支援を推進し、売上向上と顧客満足度向上を実現する方法を解説します。辻・本郷の具体的な成功事例を交えながら、会計データから月次決算・キャッシュフローの把握、資金繰り対策、予算管理を実現するクラウド経営分析ツール「bixid」の活用術をご紹介。税理士法人・会計事務所の皆様が、顧問先にとって真のパートナーとなるためのヒントを提供します。

◆こんな方におすすめ

- 顧客満足度向上の具体例を知りたい- 経理DXや経営管理DXの理解を深めたい- bixidの効果的な活用法を知りたい

詳細を見る :https://bixid.net/seminar/2025sem-tax_declaration.html

■講演トピック

第1部：顧問先の経営課題と会計事務所の新たな役割

第2部：辻・本郷の実践事例に学ぶ！DX支援で顧問先の信頼を勝ち取る方法

第3部：顧問先支援体質の事務所になる方法！「bixid」で実現する未来

（講演時間は約60分）

■開催概要

- 開催日（期間）：2025年8月29日（金）16時00分～17時00分- 開催方法：オンライン配信（Zoom）- 費用：無料- 主催：辻・本郷 ITコンサルティング株式会社／株式会社YKプランニング（共催）こちらよりお申込みください :https://bixid.net/seminar/2025sem-tax_declaration.html申込期限：2025年8月29日（金）17時00分まで(開催中も受付中)

■講師情報

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社

取締役

菊池 典明

2014年税理士登録。2012年辻・本郷 税理士法人に入社。株式会社のほか医療法人、社会福祉法人、公益法人等の税務・会計に関する業務を中心に、法人の事業承継や個人の相続コンサルティングも担当。2015年より経営企画室に所属し、クライアントのクラウド会計の導入やDXの推進などに携わる。2021年よりDX事業推進室担当。同年12月辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 取締役就任。多くのセミナー講師も務める。

株式会社YKプランニング

Accountant事業 事業部長

渡辺 雅敏

新卒でグループに入所後、中小企業の企業再生・経営支援に従事。

2011年の「財務維新」事業の立ち上げに参画し、以降、長年にわたり税理士・会計事務所のサクセス業務に携わる。現在は「独りぼっち経営者をゼロに」のミッション実現に向けて、経営者に寄り添い続ける伴走支援の拡大を、全国の税理士・会計事務所と共に推進中。

■会社概要

- 辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 概要- 代表者 ：代表取締役社長 黒仁田 健- 所在地 ：東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル5F- 事業内容：各種業務コンサルティング、ソフトウェア販売導入支援等のテクノロジーコンサルティング及び経理労務代行等のオペレーションコンサルティング 等- URL ：https://ht-itc.jp

■このリリースに関するお問い合わせ先

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社

Email：itc-pr@ht-itc.jp