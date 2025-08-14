【Retty × オミカレ】“ビリヤニ好き”でつながる！第2弾「ビリヤニ de MEET in 代々木」9/6（土）開催決定

株式会社オミカレ

婚活情報サイト「オミカレ」を運営する株式会社オミカレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：南黒沢 晃）は、実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty（レッティ）」を運営するRetty株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員CEO：武田 和也）と共同で、“偏愛グルメ”をきっかけにした婚活イベントシリーズ「EAT de MEET（イート・デ・ミート）」を開催いたします。

第2弾は、ビリヤニ好きの独身男女が出会うイベント「ビリヤニ de MEET in 代々木」を、2025年9月6日（土）に代々木のオミカレ本社内イベントスペースにて開催いたします。

Retty×オミカレ ビリヤニ de MEET in 代々木

■「ビリヤニ de MEET in代々木」 概要

Rettyとオミカレがタッグを組んでお届けする、“偏愛グルメ”の共通点で出会う婚活イベント「EAT de MEET」。第2弾は熱烈なファンを持ち、ブーム到来中の「ビリヤニ」がテーマ！！

奥が深い”偏愛グルメ”だからこそ初対面でも話が弾みやすく、オススメのビリヤニ店や魅力を語り合ううちにデートの約束もスムーズに生まれるかもしれません。

当日はRetty TOP USER PROとしてRettyのカレージャンルを盛り上げるカレー細胞こと 松 宏彰さんが案内人として登場。神田の人気店「ジョニーのビリヤニ」のビリヤニを試食し、ビリヤニの奥深い魅力を紐解きながら、参加者同士カジュアルに交流していただきます。

また、参加者のみなさまにはRettyのオリジナルリスト（※）を使って「オススメのビリヤニ店リスト」を事前に作成いただきます。このリストは名刺代わりとなり、会話の糸口となるだけでなく、相手への理解を深めるヒントにもなります。

魅惑のビリヤニを“スパイス”に、価値観の合う相手と自然につながれる新しい出会いのかたちをお届けします。

※オリジナルリストとはオススメのお店や気になっているお店を一覧にすることのできる機能です。

▼Retty オリジナルリストとは(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000147.000004025.html)

■イベント詳細

・イベント名：食の好みで出会う「ビリヤニ de MEET in 代々木」

・開催日時：2025年9月6日（土）12:00～14:00(受付開始 11:40～)

・開催場所：株式会社オミカレ内イベントスペース (代々木駅 徒歩1分)

・募集人数：40名（男性20名・女性20名）

・参加条件：25～39歳の独身男女／ビリヤニ・スパイスが好きな方

・参加費用：男性6,000円(5,500円)・女性3,500円(3,000円)（※早割あり）

・イベントページ：https://party-calendar.net/detail/4304946(https://party-calendar.net/detail/4304946)

【参加時の服装について】

当日はTシャツなど普段どおりカジュアルな装いで、お気軽にご参加ください。



■イベントのポイント

・“ビリヤニ・スパイス好き”限定の出会いだから、食をきっかけに自然に盛り上がれる！

・ カレー細胞ことスパイス専門家 松 宏彰氏によるスパイシーなトークあり！

・神田の人気店「ジョニーのビリヤニ」のビリヤニを試食できる！

・スパイスを使ったドリンクも楽しめる！

・Rettyオリジナルリスト機能を活用し、おすすめのお店リストを名刺代わりに！

・オミカレによるイベント設計・企画立案

男女比や参加条件の設計、会場選定、コンテンツ設計など、出会いを生み出すための全体プロデュー スを行っているため安心！

■Retty TOP USER／カレー細胞こと 松 宏彰さん

カレー細胞こと「松 宏彰」さん

大手CM制作会社にてディレクター・広告プランナー・執行役員を務めたのち2021年に独立。カンヌ広告祭、NY.OneShowなど受賞のほか、TVアニメ『やさいのようせい N.Y.SALAD』の総合演出や、渋谷スクランブル交差点４面ビジョン連動アニメ『トキノ交差』などを手掛ける。

その一方で、日本全国からアジア・アフリカ・南米に至るまで4000軒以上のカレー店を渡り歩き、「カレー細胞」の名でカレーカルチャーの振興に向けた活動を行う。雑誌やＷebにおける連載、『マツコの知らない世界』（TBS系列）などTV出演も多数。プロデュースした主なイベントとして、『SHIBUYA CURRY TUNE』『東京カレーカルチャー』『JAPANESE CURRY FESTIVAL』などがある。

【コメント】

今年、一番のカレートレンドとして挙げられるのが「ビリヤニ」。

インドとその周辺国で親しまれる「ご馳走スパイス炊き込みご飯」です。元々はムスリムの料理で、大人数の量を一気に炊き上げる特性からパーティーやお祝い事で食されるご馳走です。

かつて日本では、チャーハンのように日本米を炒めた「なんちゃってビリヤニ」が多く流通したこともあり特に注目されなかったのですが、2010年代に入り南インド料理店をはじめ本格ビリヤニを提供する店が増加。マニアの間でブームとなりました。

2022年大手コンビニチェーンにて「ビリヤニ風炊き込みご飯」、2023年に「ビリヤニ」が発売されたことから一般知名度が一気に拡大し、今まさに大ブレイク。元々みんなで一緒に食べる料理ですから、お隣とワイワイ言いながら楽しむのがポイント。本格的な「手食」にトライしたい方にはレクチャーしますので気軽にお声がけください。

■「EAT de MEET」とは

「好きな食が合う人と、自然につながる。」をコンセプトに、Rettyとオミカレがタッグを組んで展開するグルメ婚活イベントシリーズです。偏愛的な“好きな食ジャンル”という共通点が、自然な会話のきっかけや価値観の共有につながる新しい出会いの場を提供します。今後も「カレー」「餃子」「コーヒー」など多彩なテーマでの開催を想定しています。

第1弾となる「羊 de MEET in 味坊之家」は、イベント公開からわずか数日で女性申込者が定員の9割に到達するなど、開催前にもかかわらず高い関心が寄せられています。

「羊肉好きが集まるって面白そう！」「話が合う人と出会えそう」といった声もあり、すでに注目のイベントとなっています。

▼第1弾「羊 de MEET in 味坊之家」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000207.000020019.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000207.000020019.html)





■ 開催背景

マッチングアプリの普及により、現代の婚活は「条件に合う相手」と出会う機会が大きく広がりました。一方で、「価値観が合う相手」に出会うことの難しさはいまだ解消されていません。

私たちが注目したのは、その価値観を映し出す“食の好み”です。食は日々の暮らしや金銭感覚、健康観にも直結し、何を「おいしい」と感じるかに人柄が表れます。さらに、初対面でも自然に会話が生まれやすく、「今度一緒に行ってみよう」と初デートの約束にもつながりやすい、強力な接点でもあります。

Rettyは、好みが合う人や食に詳しい人のオススメからお店を探せるグルメサービスです。いいねやコメントから会話が始まり、ユーザーオフ会が各地で開かれるなど、食を通じた出会いの可能性を日々感じています。

そしてオミカレは、“リアルな出会い”に強みを持つ婚活パーティー・街コン情報サイト。本イベントでは両社の特性を掛け合わせ、“食の共感”をきっかけに価値観の近い人と自然に出会える、新しい婚活のかたちを提案します。

■会社概要

Retty株式会社

代表者：代表取締役 執行役員CEO・武田 和也

所在地：東京都港区芝公園2-10-1 住友不動産芝園ビル2F

事業内容：実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty」の運営

実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty（レッティ）」 https://retty.me/

「新たな『食体験』を創り上げ、人生をもっとHappyに」



Rettyは「自分にベストなお店が見つかる」実名口コミのグルメ情報・予約サイトです。実名ユーザーによるオススメの口コミが集まるので、信頼できるポジティブな情報から自分の好みやシーンに合わせたお店探しができます。2011年6月のサービスリリース以来、幅広い年代にご利用いただいています。

iPhoneアプリ： https://itunes.apple.com/jp/app/id473919569

Androidアプリ： https://play.google.com/store/apps/details?id=me.retty

株式会社オミカレ

代表者：代表取締役社長・南黒沢 晃

所在地：東京都渋谷区代々木1-35-1 プレンジ代々木ビル8階

サイト：https://omicale.co.jp



日本最大級の婚活イベント情報サイト「オミカレ」 https://party-calendar.net/

「まじめな出会いを、もっと自然に、もっと楽しく。」

オミカレは、全国の婚活パーティーやマッチングイベントを探せる日本最大級の情報サイトです。年代・地域・趣味など、こだわり条件から自分に合ったイベントを検索可能。ユーザー投稿によるレビュー機能もあり、実際の参加者の声を参考にしながら、安心してイベント選びができます。2013年のサービス開始以来、毎月1,000件以上のイベントを掲載し、幅広い層の婚活ユーザーに利用されています。

iPhoneアプリ： https://apps.apple.com/jp/app/id1437755356

Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.partycalendar.omicale